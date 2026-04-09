“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Scuole chiuse per due giorni per l’emergenza acqua potabile
Arriva l’ordinanza del sindaco di Pescara. Nell’articolo le indicazioni sanitarie per affrontare i problemi legati ai lavori sulla Condotta Giardino
Interruzione idrica del 13 e 14 aprile: indicazioni sanitarie per la popolazione
In relazione alla sospensione programmata dell'erogazione idrica prevista nelle giornate del 13 e 14 aprile 2026, collegata ai lavori sulla condotta adduttrice Giardino, si informa la popolazione sulle principali misure sanitarie da adottare prima, durante e dopo il ripristino del servizio.
L'intervento interesserà numerosi Comuni del territorio provinciale (qui la lista: https://www.aca.pescara.it/sospensione-idrica-del-13-e-14-aprile-2026/elenco-comuni-interessati.html) e comporterà inevitabili disagi temporanei, per i quali è stato attivato un coordinamento operativo tra Prefettura, Comuni, ACA, Protezione civile e ASL.
Si raccomanda alla popolazione di:
* effettuare scorte preventive di acqua potabile per uso domestico
* organizzare in anticipo le necessità di neonati e persone fragili
* programmare eventuali attività domestiche o lavorative che richiedono uso di acqua potabile
Le informazioni sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano e sul ripristino della potabilità saranno comunicate dalla ASL sulla base degli esiti delle verifiche analitiche previste dalla normativa vigente e costituiranno il riferimento sanitario per eventuali provvedimenti adottati dai Comuni.
Si invita pertanto la popolazione a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni diffuse dagli enti istituzionali e a non considerare attendibili informazioni non provenienti da fonti ufficiali.
Ripristino dell'erogazione: l'acqua non sarà immediatamente potabile
Alla riattivazione del servizio, prevista in modo progressivo a partire dal 14 aprile, a scopo cautelativo l'acqua non dovrà essere considerata potabile fino a nuova comunicazione ufficiale della ASL.
In tale periodo sarà necessario utilizzare acqua potabile alternativa (in bottiglia) per:
* bere
* preparare alimenti e bevande
* lavare frutta e verdura
* lavare stoviglie e superfici a contatto con alimenti
* igiene orale e lavaggio del viso
* preparazione di alimenti per neonati e persone fragili
* L'acqua potrà essere utilizzata esclusivamente per usi igienici non alimentari (ad esempio scarico dei servizi igienici).
Particolare attenzione dovrà essere rivolta a bambini e neonati, persone anziane, soggetti fragili o non autosufficienti, persone con patologie croniche.
La potabilità potrà essere dichiarata esclusivamente a seguito degli esiti favorevoli delle analisi di laboratorio effettuate secondo la normativa vigente.
Solo dopo tale comunicazione l'acqua potrà essere nuovamente utilizzata per il consumo umano e per la preparazione degli alimenti.
Continuità dei servizi sanitari
Durante le giornate del 13 e 14 aprile le attività assistenziali della ASL di Pescara saranno regolarmente garantite.
L'erogazione idrica presso le strutture sanitarie sarà assicurata attraverso serbatoi di riserva interni e sistemi di approvvigionamento alternativi predisposti in collaborazione con ACA, consentendo lo svolgimento delle prestazioni sanitarie già programmate.
Faranno eccezione:
* gli ambulatori territoriali di Odontoiatria, che resteranno temporaneamente chiusi nella giornata del 14 aprile
* il Consultorio familiare di via Milli a Pescara, chiuso nelle giornate del 13 e 14 aprile
* il Consultorio familiare di Scafa, chiuso nella giornata del 14 aprile
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Tutte le altre attività ospedaliere e territoriali si svolgeranno regolarmente.
Ulteriori aggiornamenti saranno diffusi tempestivamente attraverso i canali istituzionali.