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Scuole chiuse per due giorni per l’emergenza acqua potabile

Arriva l’ordinanza del sindaco di Pescara. Nell’articolo le indicazioni sanitarie per affrontare i problemi legati ai lavori sulla Condotta Giardino

Scuole chiuse per due giorni per l’emergenza acqua potabile

Interruzione idrica del 13 e 14 aprile: indicazioni sanitarie per la popolazione

In relazione alla sospensione programmata dell'erogazione idrica prevista nelle giornate del 13 e 14 aprile 2026, collegata ai lavori sulla condotta adduttrice Giardino, si informa la popolazione sulle principali misure sanitarie da adottare prima, durante e dopo il ripristino del servizio.

L'intervento interesserà numerosi Comuni del territorio provinciale (qui la lista: https://www.aca.pescara.it/sospensione-idrica-del-13-e-14-aprile-2026/elenco-comuni-interessati.html) e comporterà inevitabili disagi temporanei, per i quali è stato attivato un coordinamento operativo tra Prefettura, Comuni, ACA, Protezione civile e ASL.

Si raccomanda alla popolazione di:

  *   effettuare scorte preventive di acqua potabile per uso domestico
  *   organizzare in anticipo le necessità di neonati e persone fragili
  *   programmare eventuali attività domestiche o lavorative che richiedono uso di acqua potabile

Le informazioni sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano e sul ripristino della potabilità saranno comunicate dalla ASL sulla base degli esiti delle verifiche analitiche previste dalla normativa vigente e costituiranno il riferimento sanitario per eventuali provvedimenti adottati dai Comuni.

Si invita pertanto la popolazione a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni diffuse dagli enti istituzionali e a non considerare attendibili informazioni non provenienti da fonti ufficiali.

Ripristino dell'erogazione: l'acqua non sarà immediatamente potabile

Alla riattivazione del servizio, prevista in modo progressivo a partire dal 14 aprile, a scopo cautelativo l'acqua non dovrà essere considerata potabile fino a nuova comunicazione ufficiale della ASL.

In tale periodo sarà necessario utilizzare acqua potabile alternativa (in bottiglia) per:

  *   bere
  *   preparare alimenti e bevande
  *   lavare frutta e verdura
  *   lavare stoviglie e superfici a contatto con alimenti
  *   igiene orale e lavaggio del viso
  *   preparazione di alimenti per neonati e persone fragili
  *   L'acqua potrà essere utilizzata esclusivamente per usi igienici non alimentari (ad esempio scarico dei servizi igienici).

Particolare attenzione dovrà essere rivolta a bambini e neonati, persone anziane, soggetti fragili o non autosufficienti, persone con patologie croniche.



La potabilità potrà essere dichiarata esclusivamente a seguito degli esiti favorevoli delle analisi di laboratorio effettuate secondo la normativa vigente.

Solo dopo tale comunicazione l'acqua potrà essere nuovamente utilizzata per il consumo umano e per la preparazione degli alimenti.

Continuità dei servizi sanitari
Durante le giornate del 13 e 14 aprile le attività assistenziali della ASL di Pescara saranno regolarmente garantite.
L'erogazione idrica presso le strutture sanitarie sarà assicurata attraverso serbatoi di riserva interni e sistemi di approvvigionamento alternativi predisposti in collaborazione con ACA, consentendo lo svolgimento delle prestazioni sanitarie già programmate.
Faranno eccezione:

  *   gli ambulatori territoriali di Odontoiatria, che resteranno temporaneamente chiusi nella giornata del 14 aprile
  *   il Consultorio familiare di via Milli a Pescara, chiuso nelle giornate del 13 e 14 aprile
  *   il Consultorio familiare di Scafa, chiuso nella giornata del 14 aprile
  *
Tutte le altre attività ospedaliere e territoriali si svolgeranno regolarmente.


Ulteriori aggiornamenti saranno diffusi tempestivamente attraverso i canali istituzionali.

Tags: Scuole chiuse pescara condotta giardino acqua potabile ultime notizie

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