Scuole chiuse per due giorni per l’emergenza acqua potabile

Interruzione idrica del 13 e 14 aprile: indicazioni sanitarie per la popolazione



In relazione alla sospensione programmata dell'erogazione idrica prevista nelle giornate del 13 e 14 aprile 2026, collegata ai lavori sulla condotta adduttrice Giardino, si informa la popolazione sulle principali misure sanitarie da adottare prima, durante e dopo il ripristino del servizio.



L'intervento interesserà numerosi Comuni del territorio provinciale (qui la lista: https://www.aca.pescara.it/sospensione-idrica-del-13-e-14-aprile-2026/elenco-comuni-interessati.html) e comporterà inevitabili disagi temporanei, per i quali è stato attivato un coordinamento operativo tra Prefettura, Comuni, ACA, Protezione civile e ASL.



Si raccomanda alla popolazione di:



* effettuare scorte preventive di acqua potabile per uso domestico

* organizzare in anticipo le necessità di neonati e persone fragili

* programmare eventuali attività domestiche o lavorative che richiedono uso di acqua potabile



Le informazioni sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano e sul ripristino della potabilità saranno comunicate dalla ASL sulla base degli esiti delle verifiche analitiche previste dalla normativa vigente e costituiranno il riferimento sanitario per eventuali provvedimenti adottati dai Comuni.



Si invita pertanto la popolazione a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni diffuse dagli enti istituzionali e a non considerare attendibili informazioni non provenienti da fonti ufficiali.



Ripristino dell'erogazione: l'acqua non sarà immediatamente potabile



Alla riattivazione del servizio, prevista in modo progressivo a partire dal 14 aprile, a scopo cautelativo l'acqua non dovrà essere considerata potabile fino a nuova comunicazione ufficiale della ASL.



In tale periodo sarà necessario utilizzare acqua potabile alternativa (in bottiglia) per:



* bere

* preparare alimenti e bevande

* lavare frutta e verdura

* lavare stoviglie e superfici a contatto con alimenti

* igiene orale e lavaggio del viso

* preparazione di alimenti per neonati e persone fragili

* L'acqua potrà essere utilizzata esclusivamente per usi igienici non alimentari (ad esempio scarico dei servizi igienici).



Particolare attenzione dovrà essere rivolta a bambini e neonati, persone anziane, soggetti fragili o non autosufficienti, persone con patologie croniche.







La potabilità potrà essere dichiarata esclusivamente a seguito degli esiti favorevoli delle analisi di laboratorio effettuate secondo la normativa vigente.



Solo dopo tale comunicazione l'acqua potrà essere nuovamente utilizzata per il consumo umano e per la preparazione degli alimenti.



Continuità dei servizi sanitari

Durante le giornate del 13 e 14 aprile le attività assistenziali della ASL di Pescara saranno regolarmente garantite.

L'erogazione idrica presso le strutture sanitarie sarà assicurata attraverso serbatoi di riserva interni e sistemi di approvvigionamento alternativi predisposti in collaborazione con ACA, consentendo lo svolgimento delle prestazioni sanitarie già programmate.

Faranno eccezione:



* gli ambulatori territoriali di Odontoiatria, che resteranno temporaneamente chiusi nella giornata del 14 aprile

* il Consultorio familiare di via Milli a Pescara, chiuso nelle giornate del 13 e 14 aprile

* il Consultorio familiare di Scafa, chiuso nella giornata del 14 aprile

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Tutte le altre attività ospedaliere e territoriali si svolgeranno regolarmente.





Ulteriori aggiornamenti saranno diffusi tempestivamente attraverso i canali istituzionali.