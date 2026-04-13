Interventi sulla rete idrica: aggiornamento ore 19:30

Proseguono regolarmente, nel rispetto dei tempi previsti, i lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica gestita da Aca sull’acquedotto Giardino. Alle ore 19.00 sono stati completati 5 interventi su un totale 13 cantieri attivati, con l’impiego complessivo di 20 squadre e circa 50 uomini.



Nel corso del pomeriggio sono stati portati a termine i primi interventi: alle ore 16.00 nei cantieri di Solcano e Cavallino e alle ore 17.30 in quelli di Tocco Zero, Palombizio e Zoppino Valle. Tra le ore 19.00 e le 20.00 è in corso la chiusura dei lavori a Quattro Cannelle, Piano d’Orta e Torre Alba. A seguire, entro le ore 21.00, termineranno i cantieri di Santa Maria d’Arabona e Piezometro di Pescara, mentre entro le 23,00 si concluderanno gli ultimi interventi a Piezometro di Chieti, Brecciarola, via Canova e Piezometro di Pescara. Il cronoprogramma risulta pienamente rispettato.



A partire dalle ore 23.30 avranno inizio le operazioni di riempimento della condotta adduttrice, una fase particolarmente delicata che richiederà circa cinque ore. Una volta completato il riempimento dei serbatoi, previsto entro le ore 6.00, sarà possibile riattivare la distribuzione idrica verso tutti i comuni interessati.



La reimmissione dell’acqua avverrà in modo lento e graduale, per evitare rotture e stress alle condotte. La pressione impiegherà l’intera giornata successiva per stabilizzarsi.



Resta sotto controllo anche il sistema di assistenza: è pienamente operativo il servizio di rifornimento alle strutture sensibili – tra cui ospedali, cliniche, RSA e istituti di pena – con circa 100 interventi già effettuati e una distribuzione complessiva di circa un milione di litri d’acqua. Attivo anche il call center, che ha già gestito circa 600 richieste di informazioni da parte dei cittadini.



“Stiamo rispettando il cronoprogramma previsto e i lavori stanno procedendo senza criticità – dichiara Lorenzo Livello, direttore tecnico di Aca –. Nelle prossime ore completeremo tutti i cantieri e riempiremo la condotta adduttrice, una fase molto delicata che richiede gradualità e attenzione per salvaguardare l’integrità della rete. La reimmissione dell’acqua sarà progressiva e monitorata costantemente, per garantire un ritorno alla normalità in sicurezza per tutti i territori serviti”.



Una volta completata la stabilizzazione della rete, sarà la Asl competente a effettuare le analisi necessarie per verificare la piena potabilità dell’acqua. Aca continuerà a fornire aggiornamenti nelle prossime ore.