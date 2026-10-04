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Terminal bus Pescara, il sindaco Masci: “Profondo cordoglio per la donna investita”

Tragedia che ha colpito la famiglia e sconvolto il conducente TUA. Polizia locale al lavoro per chiarire la dinamica”

Terminal bus Pescara, il sindaco Masci: “Profondo cordoglio per la donna investita”

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha rilasciato una dichiarazione in seguito all’incidente mortale verificatosi questa mattina nell’area del terminal bus, dove una donna della provincia è rimasta uccisa dopo essere stata investita da un pullman della TUA

“Esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa di una donna della provincia di Pescara, a seguito dell’investimento avvenuto stamani nell’area del terminal bus”, ha affermato il primo cittadino.  Masci ha definito l’accaduto “una tragedia che ha colpito la famiglia della vittima e sconvolto il conducente del pullman della TUA, lasciando un segno tra tutti i suoi colleghi”. 

A nome proprio, dell’Amministrazione comunale e dell’intera città, il sindaco ha voluto manifestare “sentita vicinanza nei confronti di tutti coloro che in questo momento stanno piangendo la scomparsa della donna”, rivolgendo un pensiero particolare “ai familiari e alla comunità del suo paese di residenza”. 

Sulla dinamica dell’incidente sta già lavorando la Polizia locale, intervenuta tempestivamente sul posto, con l’obiettivo di “fare piena luce sui fatti che hanno segnato drammaticamente questa giornata”.  “Questo è il momento del dolore, del silenzio e del rispetto per chi ha perso all'improvviso una persona cara”, ha concluso Masci.

Tags: Incidente terminal bus Carlo masci pulman pescara dichiarazioni autista

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