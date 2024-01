Carlo Costantini è il candidato sindaco di Pescara per il centrosinistra alle elezioni amministrative della primavera 2024. La candidatura verrà ufficializzata e presentata nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà domani, lunedì 22 gennaio, alle ore 11:00, nella Sala consiliare del Comune di Pescara. All’incontro, oltre a Costantini, saranno presenti i rappresentanti del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, di Azione, di Verdi-Sinistra Italiana e di Radici in Comune. Costantini, avvocato, ideologo della ‘Grande Pescara’ sfiderà Carlo Masci sindaco uscente per il centrodestra e Domenico Pettinari (ex M5S) alla guida di una lista civica.