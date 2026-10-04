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Masci e Cremonese: “Non si trasformi la tragedia in una battaglia politica”

Il sindaco e l'assessore rispondono alle critiche sulla situazione nell'area Termina Bus e chiedono rispetto per il momento di dolore

Masci e Cremonese: “Non si trasformi la tragedia in una battaglia politica”

In una dichiarazione congiunta, il sindaco Carlo Masci e l’assessore Alfredo Cremonese prendono posizione dopo quanto accaduto nell’area del terminal bus. “Non possiamo accettare che si trasformi una tragedia nell’humus per coltivare una battaglia politica”, affermano. “Quella che si è verificata oggi nell’area del terminal bus è una tragedia i cui contorni sono tuttora oggetto di indagine da parte degli organi competenti, per far emergere dinamiche e responsabilità”.

I due amministratori sottolineano che quella di oggi è “una giornata di dolore per la perdita di una vita umana” e rivolgono il pensiero “a tutti coloro che stanno soffrendo per quanto accaduto stamani, dai familiari della donna investita all’investitore, ma anche tutti i colleghi”.

Sul fronte delle critiche relative allo stato dell’area, Masci e Cremonese precisano che “l’Amministrazione comunale non ha affatto dimenticato l’area del terminal degli autobus”. A dimostrarlo, secondo la nota, sono “gli interventi effettuati in più occasioni per chiudere le buche e ripristinare la segnaletica”. Un intervento più consistente, da 250 mila euro, “per il rifacimento totale dell’asfalto e per la segnaletica, è stato già previsto e anche annunciato nelle ultime settimane”: i fondi sarebbero stati individuati con una delibera di variazione di Bilancio già inserita per l’approvazione nell’ordine del giorno del Consiglio comunale.

La dichiarazione ricorda inoltre che l’area sarà al centro del progetto di realizzazione del nuovo Palazzo della Regione Abruzzo. Un’opera inserita in un contesto più ampio che, secondo l’Amministrazione, “sta già prendendo forma” con la costruzione del parcheggio a silos nella zona sud. La TUA, si legge ancora, “ha già fatto l’appalto, contrattualizzato la ditta e recintato da tempo l’area ad essa assegnata dal Comune, dopo la bonifica, per la realizzazione del nuovo terminal, nella zona nord”.

In chiusura, il sindaco e l’assessore si interrogano sull’opportunità delle polemiche: “Ci chiediamo però se sia corretto e opportuno sollevare una polemica su questi aspetti proprio oggi, dopo un investimento che si sta tuttora ricostruendo, e ci chiediamo soprattutto se sia rispettoso nei confronti di chi ha perso un familiare”.

Tags: Incidente terminal bus Alfredo cremonese Dichiarazioni Carlo masci

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