09 Mar, 2026
Seggi chiusi a Pescara. Carlo Masci verso il "tris"

Le proiezioni di Noto per Rete8 danno in netto vantaggio e comunque sopra il 50% il candidato sindaco del centrodestra

Sono iniziate le operazioni di scrutinio delle schede per le amministrative pescaresi nei ventitré sezioni richiamati alle urne dal Consiglio di Stato. Dalle prime proiezioni risulta che Carlo Masci sia ancora il Sindaco di Pescara per la 'terza' volta. O meglio: stando ai voti del 2024 e sommati a quelli attuali, stando alle proiezioni Noto per Rete8, e' verosimile pensare che l'avvocato pescarese abbia ancora il posto assicurato nello scranno più importante del Palazzo di Città. Tradotto in altre parole Masci è dato ben al di sopra il 50%, quindi niente ballottaggio. Ovviamente seguiremo gli sviluppi delle operazioni di voto per capire se questo dato proiettato sia corretto oppure no. Resta, infine, da comprendere come cambieranno gli equilibri all'interno della maggioranza di centrodestra dove i margini tra i consiglieri e gli assessori ed i primi dei non eletti e' esiguo. Stesso discorso nel campo dell'opposizione. I numeri diranno come stanno le cose in modo chiaro.

