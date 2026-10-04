Tragedia al Terminal bus di Pescara. I sindacati: “Non è una fatalità”

Le Segreterie Regionali e Provinciali di Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal, attraverso una nota ufficiale, hanno espresso profondo cordoglio e dolore per la tragedia avvenuta questa mattina nel Terminal bus di Pescara. Ma non si sono limitati alle condoglianze. I sindacati denunciano con forza la cronica mancanza di sicurezza nell'area, sottolineando che le criticità erano già ampiamente note a tutti i soggetti coinvolti.

Le sigle ricordano di aver partecipato attivamente a numerosi tavoli di confronto con il Comune, denunciando ripetutamente i rischi per la sicurezza. Tra le problematiche più volte segnalate e rimaste irrisolte: segnaletica inadeguata per mezzi e pedoni, assenza di stalli di sosta certi e delimitati per i bus, mancanza di pensiline idonee a proteggere e canalizzare i passeggeri in attesa.

L'attuale area del terminal, sottolineano, si presenta come un vero e proprio cantiere a cielo aperto, con spazi di manovra drasticamente ridotti. Ad aggravare la situazione è stata la scelta di ampliare i parcheggi per le auto private, costringendo quotidianamente gli autisti della TUA a manovre pericolose, spesso al limite del Codice della Strada.

“Ci resta difficile parlare di fatalità quando le condizioni di rischio vengono ignorate per mesi”, dichiarano congiuntamente le Segreterie. “Abbiamo chiesto a più riprese interventi urgenti per tutelare i lavoratori e l'utenza. Che questa tragedia segni che il tempo delle discussioni è scaduto: pretendiamo risposte immediate e l'adozione di misure drastiche per la messa in sicurezza del terminal”.

I sindacati esprimono inoltre solidarietà all'autista, definito “persona esperta e molto professionale”, e si stringono attorno al dolore della famiglia della vittima in questo momento di immenso dolore.