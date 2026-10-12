Scuole, partono i lavori di manutenzione straordinaria in 18 plessi

Fare il punto sui lavori di manutenzione straordinaria in corso e programmati nelle scuole cittadine è stato l’obiettivo della conferenza stampa convocata questa mattina dal settore Lavori pubblici nella sala conferenze della sede comunale di viale Amendola. All’incontro erano presenti gli assessori Luigi Febo ed Elda Capriotti, le dirigenti scolastiche Alessandra Di Salvatore ed Emilia Galante, rispettivamente degli istituti comprensivi 1 e 4, e la responsabile unica del procedimento, Ivonne Elia.

Il piano interessa 18 plessi scolastici e prevede interventi su coperture e guaine, grondaie, pavimentazioni, accessi, servizi igienici, fognature e raccolta delle acque piovane. L’obiettivo è migliorare sicurezza e funzionalità degli edifici. Gli interventi proseguiranno secondo le priorità tecniche individuate, nell’ambito del programma di manutenzione del patrimonio scolastico comunale, che comprende 34 istituti ricompresi nei quattro comprensivi cittadini.

“È un percorso di continuità amministrativa: la precedente Amministrazione ha costruito la strada del mutuo e predisposto le destinazioni”, ha spiegato l’assessore Luigi Febo. “Dopo l’avvio nel 2024 e l’inserimento in bilancio nel 2025, nel 2026 siamo arrivati alla fase operativa, con un quadro economico da 500 mila euro e la gara espletata dopo Ferragosto. Abbiamo costruito questo percorso insieme alle dirigenti scolastiche, recependo le loro segnalazioni e agendo per priorità. I lavori sono già partiti e al momento riguardano due Comprensivi e quattro scuole: la palestra della Antonelli, la primaria di via Pescara, del Villaggio Celdit e di via Mezabotte, ma progressivamente arriveremo a tutte le situazioni segnalate e implementeremo all’occorrenza”.

“La cura degli edifici scolastici è una priorità. Ambienti sicuri, accessibili e funzionali sono parte integrante della qualità dell’offerta educativa”, ha sottolineato l’assessora all’Istruzione Elda Capriotti. “Il confronto con le dirigenze scolastiche è essenziale per individuare le necessità e programmare le risposte. Questi lavori realizzano la piena sinergia sia con l’assessorato ai Lavori pubblici sia con i Comprensivi: con le dirigenti manteniamo rapporti e ascolto costante”.

Le dirigenti hanno evidenziato l’importanza della collaborazione tra Comune e scuole per affrontare le criticità dei plessi e migliorare gli spazi frequentati ogni giorno da alunni e personale.