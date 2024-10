Chieti: oggi scuole e università chiuse

Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, ha firmato l’ordinanza con cui ha imposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado della città a causa del vasto incendio in corso in una ditta di materie plastiche nella zona industriale di Chieti Scalo. Lo fa sapere il Comune di Chieti il quale, attraverso Facebook, ha invitato la popolazione a tenere le finestre ben chiuse.

Oltre alle scuole, martedì 1 ottobre resta chiusa anche la sede di Chieti dell’università D’Annunzio, a causa dell’incendio che sta interessando un’azienda che produce materie plastiche nella zona industriale di Chieti Scalo: stop alle attività didattiche per gli studenti, mentre i dipendenti e il personale docente lavoreranno in smart working. Nel rogo non si registrano feriti, ma il fabbricato è praticamente distrutto: le fiamme hanno interessato tutta l’area aziendale, capannoni e uffici. Al momento si lavora per mettere in sicurezza la zona e a tale scopo è stata disposta la chiusura di via Papa Leone XIII. Visti i materiali utilizzati dall’azienda, ribadisce il Comune, si consiglia di tenere le finestre ben chiuse e di usare le mascherine.