Frase del giorno

04 Set, 2025
  1. Home
  2. Infrastrutture
  3. Edifici scolastici: interventi per 6 milioni

Edifici scolastici: interventi per 6 milioni

La Provincia di Pescara sta portando avanti un vasto programma di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza

Edifici scolastici: interventi per 6 milioni

La Provincia di Pescara sta portando avanti un vasto programma di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza degli edifici scolastici, grazie a un investimento complessivo di oltre 6 milioni dimeuro, garantito dai fondi del PNRR e da risorse regionali. Gli interventi hanno un duplice obiettivo: da un lato la sicurezza sismica, antincendio estrutturale degli immobili; dall’altro la creazione di ambienti scolastici moderni, accoglienti e funzionali per studenti, docenti e personale.

“Si tratta di un piano straordinario – dichiara il Presidente della Provincia , Ottavio De Martinis – che coinvolge in maniera capillare gli istituti superiori del nostro territorio. Grazie ai fondi del PNRR e a una programmazione attenta, stiamo completando lavori attesi da anni che consentiranno ai nostri ragazzi di studiare in strutture sicure e all’avanguardia. Ogni euro speso in sicurezza scolastica è un investimento per i nostri giovani e per lo sviluppo del territorio. Il piano non si limita ai cantieri già avviati: proseguono infatti anche le attività di progettazione per nuovi edifici, con particolare attenzione alla sicurezza sismica, alla riqualificazione energetica e al miglioramento degli spazi educativi. Un ringraziamento ai nostri tecnici della Provincia guidati dall’Ingegner Marco Scorrano”.

Il dirigente tecnico Scorrano ha seguito insieme all’ufficio tecnico provinciale tutti i lavori in corso e quelli completati nelle scuole secondarie di secondo grado del capoluogo e dei comuni della provincia.

*Pescara*

IPSSEOA De Cecco di via Italica: concluso il miglioramento sismico e impiantistico, in corso le opere esterne di riqualificazione.

IPSSEOA De Cecco – sede centrale via dei Sabini De Cecco: adeguamento antincendio, manutenzione straordinaria dei cornicioni, risanamento del portico e avvio della nuova aula magna dell’“Officina del Gusto”.

Liceo Marconi completamento della progettazione preliminare della nuova palestra.

Liceo Mibe: rifiniture del nuovo edificio del Musicale e Coreutico, con ingresso degli studenti previsto per lunedì 8 settembre.

Liceo Artistico Misticoni (via Kennedy): manutenzione ai cornicioni e avvio delle progettazioni per l’adeguamento sismico, grazie a convenzione con l’Agenzia del Demanio.

Istituto Tecnico Manthonè (via Tiburtina): in corso di realizzazione adeguamento sismico, antincendio e impiantistico; a fine mese partirà la riqualificazione del porticato.

Istituto Tecnico Acerbo: in costruzione la nuova palestra finanziata dal PNRR, prevista la conclusione entro la fine dell’anno scolastico.

Licei Scientifici Galilei e Da Vinci: manutenzione straordinaria su impianti, guaine di copertura e cornicioni; rifacimento della pavimentazione del piazzale in via Balilla.

I.I.S. Alessandro Volta: lavori di manutenzione straordinaria edile e impiantistica.

Liceo Classico D’Annunzio: realizzata una scala antincendio aggiuntiva, rifatte le pavimentazioni della palestra e dell’aula magna, effettuati adeguamenti antincendio; in costruzione due nuove aule nel piazzale interno, pronte entro fine mese.

IPSIAS Di Marzio: impermeabilizzazione dell’aula magna con fondi PNRR.

*Montesilvano* – Istituto D’Ascanio: ripresi i lavori di completamento della palestra. In fase di ultimazione i lavori delle aree sportive esterne per un investimento complessivo di 750mila euro (fondi PNRR).

I.I.S. Alessandrini: ultimati i lavori di manutenzione straordinaria previsti dal PNRR.

*Città Sant’Angelo* – Istituto Spaventa: conclusi gli interventi di manutenzione straordinaria nelle guaine e nei cornicioni.

*Penne* – I.I.S. Luca Da Penne Mario De Fiori: manutenzione straordinaria finanziata con fondi PNRR.

I.T.G.C. Marconi – San Giovanni riqualificazione della palestra.

*Alanno* – Convitto Cuppari: spesi ulteriori 850mila euro per il completamento del miglioramento dell’adeguamento sismico; si attendono ulteriori fondi regionali per la riapertura completa.

*Torre de’ Passeri* – I.T.C. Savoia: conclusa la progettazione per l’adeguamento sismico.


*Popoli e Villareia*: avviate le progettazioni per gli interventi di messa in sicurezza sismica delle scuole.

Tags: Scuole manutenzione messa in sicurezza edifici scolastici montesilvano dannunzio galilei ipsoa alanno penne

Vedi anche

Città di Montesilvano: al via rimborsi per l'acquisto dei libri scolastici
Società

Città di Montesilvano: al via rimborsi per l'acquisto dei libri scolastici

23 Mar, 2017
Via libera dal Consiglio regionale al progetto di messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25
Infrastrutture

Via libera dal Consiglio regionale al progetto di messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25

04 Ott, 2016
Messa in sicurezza delle scuole: all'Abruzzo 19,7 milioni dal Miur per 49 interventi
Attualità

Messa in sicurezza delle scuole: all'Abruzzo 19,7 milioni dal Miur per 49 interventi

22 Set, 2016
Sisma: ospedale e scuole, a Sulmona scatta l'operazione sicurezza
Infrastrutture

Sisma: ospedale e scuole, a Sulmona scatta l'operazione sicurezza

08 Set, 2016
Sopralluoghi nelle scuole teatine a pochi giorni dall'apertura degli Istituti Scolastici
Attualità

Sopralluoghi nelle scuole teatine a pochi giorni dall'apertura degli Istituti Scolastici

05 Set, 2016
Bracco non molla l'osso: "Quattro milioni sprecati per le scuole"
Attualità

Bracco non molla l'osso: "Quattro milioni sprecati per le scuole"

06 Lug, 2015
Chieti: messa in sicurezza delle scuole, Colantonio va al C.A.L.
Cronaca

Chieti: messa in sicurezza delle scuole, Colantonio va al C.A.L.

23 Gen, 2015
Meteo. Scuole chiuse a Pescara e Montesilvano
Attualità

Meteo. Scuole chiuse a Pescara e Montesilvano

02 Dic, 2013
Le pagelle delle scuole
Attualità

Le pagelle delle scuole

10 Set, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661