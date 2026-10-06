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Rottura della condotta a Colle della Volpe: domani niente acqua in 22 comuni

Lavori urgenti al via alle 7, erogazione interrotta dalle 9. Ripristino graduale dalla notte, completo previsto per giovedì mattina. Sasi: un’autobotte per le strutture sensibili

Rottura della condotta a Colle della Volpe: domani niente acqua in 22 comuni

A causa della rottura della condotta principale del diametro di 800 millimetri in località Colle della Volpe, nel territorio di Sant’Eusanio del Sangro, domani, 7 ottobre, la fornitura idrica sarà sospesa in 22 Comuni della provincia di Chieti gestiti dalla Sasi.

I lavori di riparazione inizieranno alle 7, mentre l’erogazione dell’acqua sarà interrotta dalle 9. Il ripristino è previsto gradualmente a partire dalle ore notturne, con il completo recupero della distribuzione atteso nelle prime ore di giovedì 8 ottobre.

L’intervento, definito urgente e complesso dalla società, consentirà anche di effettuare quattro lavori secondari sulla rete. Secondo Fabrizio Talone, responsabile reti adduzione e distribuzione della Sasi, la rottura ha provocato una perdita rilevante e gli interventi aggiuntivi dovrebbero consentire il recupero di alcune decine di litri d’acqua, anche se al momento non è possibile quantificare con precisione la risorsa recuperabile. Il presidente della Sasi Nicola Scaricaciottoli ha annunciato la disponibilità di un’autobotte come punto di riferimento per le strutture sensibili.

La sospensione interesserà Ari, Arielli, Canosa Sannita, Castel Frentano, Crecchio, Fossacesia, Frisa, Giuliano Teatino, Mozzagrogna, Ortona, Poggiofiorito, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, Santa Maria Imbaro, Sant’Eusanio del Sangro, San Vito Chietino, Tollo, Treglio, Vacri e Villamagna. A Casoli saranno coinvolte le località Fiorentini, Pianibbie, Colle Barone, Guarenna e Verratti.

A Lanciano la chiusura riguarderà numerose contrade e zone della città, tra cui Buongarzone, Carrieri, Gaeta, San Nicolino, Villa Spoltore, Camicie, Colle Campitelli, Colle Pizzuto, Costa di Chieti, Coste di Brenta, Follani, Fontanelle, Iconicella, Madonna del Carmine, Marcianese, Nasuti, Re di Coppe, Rizzacorno, Sant’Amato, San Giuseppe, Sant’Onofrio, Selvarotonda, Serre, Spaccarelli e Torre Marino. Interessate anche diverse vie e ville, oltre alla zona industriale e a parte di viale Cappuccini.

Tags: Sasi Condotta Acqua Lavori Interruzione Comuni

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