Acqua, nuove chiusure notturne nel Chietino

Una nuova settimana di interruzioni programmate dell’erogazione idrica interesserà la provincia di Chieti. La Sasi ha diffuso il cronoprogramma delle chiusure, previsto fino al 31 agosto, che coinvolge 42 comuni: due in più rispetto alla settimana precedente. Il provvedimento si inserisce in una situazione di crescente difficoltà legata alla riduzione delle disponibilità idriche e ai problemi tecnici sulle reti. I comuni interessati sono Altino, Atessa, Carpineto Sinello, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Casalbordino, Casoli, Celenza sul Trigno, Crecchio, Cupello, Dogliola, Fossacesia, Fraine, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lanciano, Lentella, Liscia, Monteodorisio, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Pollutri, Pennapiedimonte, San Buono, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Sant’Eusanio del Sangro, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrebruna, Tufillo e Vasto.



Nella maggior parte dei centri la sospensione dell’acqua scatterà tra le 21 e la mezzanotte, con il ripristino previsto alle 6 del mattino successivo. Gli orari, tuttavia, cambiano in base al comune e alla zona servita, anche in relazione ai livelli dei serbatoi e alla situazione delle singole reti. A Guardiagrele e in diversi comuni del Vastese le chiusure inizieranno già nel pomeriggio. Il provvedimento riguarda, tra gli altri, Cupello, Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Lentella, Liscia, Monteodorisio, San Buono, Torrebruna, Tufillo e Vasto. Nel centro di Vasto la sospensione dell’erogazione è prevista dalle 12 fino alle 6 del giorno successivo. Si tratta della fascia oraria più lunga tra quelle indicate nel cronoprogramma. Il Vastese risulta inoltre il territorio maggiormente interessato: sono 22 i comuni coinvolti sui 42 complessivi. Orari differenziati per zone e aggiornamenti del calendario sono già stati segnalati anche nei precedenti piani settimanali della Sasi.



Alle chiusure programmate si aggiungono le interruzioni provocate da rotture e problemi tecnici. In alcune zone periferiche di Vasto e a Lentella, durante il periodo di Ferragosto, l’acqua è mancata anche per tre giorni, causando pesanti disagi a residenti e attività. La situazione resta quindi legata non soltanto alla necessità di razionare le risorse disponibili, ma anche alla tenuta delle infrastrutture e alla tempestività degli interventi di riparazione. Nelle ultime settimane, guasti sulle condotte principali hanno già determinato sospensioni straordinarie in diversi comuni del Chietino.



Sul tema è intervenuto il sindaco di Tollo, Angelo Radica, che insieme ad altri primi cittadini del territorio ha chiesto al presidente della Sasi, Nicola Scaricaciottoli, la convocazione entro il 28 agosto di un’assemblea straordinaria della società. L’obiettivo è affrontare in modo organico l’emergenza idrica, valutare le criticità della rete e individuare interventi capaci di ridurre i disagi per le comunità. La richiesta arriva mentre il calendario delle chiusure continua ad ampliarsi e il numero dei comuni sottoposti a razionamento resta superiore a quello delle settimane precedenti.