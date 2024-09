Ventidue comuni senza qua per la rottura di una condotta

Prosegue la disperazione dei cittadini teatini alle prese con l’estate più difficile degli ultimi decenni. Dalle 14 di oggi 22 comuni sono senza acqua per l’improvvisa rottura della condotta principale del Verde, a Castel Frentano. La Sasi Spa avvisa che per consentire l’esecuzione dei lavori di riparazione dell’adduttrice l’erogazione idrica verrà sospesa fino al tardo mattino di domani, 12 settembre, fino ad un completo ripristino del servizio di distribuzione. I comuni interessati al blocco idrico sono Ari, Arielli, Canosa Sannita, Casoli (per le località: Fiorentini, Pianibbie, Colle Barone, Guarenna e Verratti), Castel Frentano, Crecchio, Fossacesia, Frisa, Giuliano Teatino, Lanciano, con 45 zone tra contrade e strade periferiche e centrali, Mozzagrogna, Ortona, Poggiofiorito, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, Santa Maria Imbaro, Sant’Eusanio del Sangro, San Vito Chietino, Tollo, Treglio, Vacri, Villamagna.