Rifiuti "porta a porta", domani scatta anche nell'area centrale

Niente più cassonetti dei rifiuti in strada, a partire da domani e progressivamente fino al 4 giugno, nel centro di Pescara dove prenderà il via il sistema di raccolta differenziata, con modalità diverse a seconda delle zone. Quest’area infatti, è stata suddivisa da Ambiente SpA in tre aree, da quella più esterna a quella più interna: la prima ad essere coinvolta, domani 25 maggio, sarà quella più esterna, con il ritiro dei cassonetti stradali, per poi proseguire nelle aree più interne (il 28 maggio e il 4 giugno). Il calendario di conferimento, usando mastelli e buste da lasciare in prossimità dei portoni, è quello fornito da Ambiente.

L'area esterna, in cui scatterà il porta a porta domani, comprende due sezioni: la prima è compresa nel poligono delimitato da Viale Leopoldo Muzii, Lungomare G. Matteotti, Via Edmondo De Amicis (esclusa), Via Silvio Pellico; la seconda sezione è delimitata dal poligono costituito da Via Trilussa, Via Ravenna, Corso Vittorio Emanuele II, Via Trieste (esclusa) e Lungomare G. Matteotti. Il 28 maggio sarà la volta della cosiddetta Area Centrale (AC nella cartina allegata) e infine sarà interessata l'Area Pedonale Centrale (APC nella cartina allegata).

Nell’Area Centrale, oltre alle campane informatizzate del vetro, saranno presenti anche quelle dell'organico mentre il resto delle frazioni sarà raccolto con i sacchetti. Nell'Area Pedonale Centrale, dove sono concentrate molte attività commerciali, è stata prevista l'introduzione di sei isole informatizzate attrezzate dove si potranno conferire il secco residuo, la carta e il cartone, la plastica e le lattine, il vetro e l'organico tutti i giorni della settimana. Inoltre, sempre all'interno di APC, saranno utilizzabili le tre batterie di campane interrate già predisposte in Piazza Sacro Cuore, al cui interno si potranno conferire tutti i tipi di rifiuti.

A giugno è prevista l'attivazione dell'eco-piazzola che Ambiente sta facendo realizzare in via Bologna, dove i cittadini residenti nell'area interessata potranno conferire tutti i rifiuti utilizzando la tessera ECO-CARD AMBIENTE.

I kit di Ambiente per raccogliere i rifiuti, già consegnati ai cittadini, sono disponibili nella sede della società in via Raiale 187, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13:30 e il martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00. Le informazioni relative al servizio saranno disponibili da lunedì sull’app Junker e sul sito www.ambientespa.net.

L'assessore comunale Claudio Croce invita i cittadini "a collaborare, seguendo tutte le indicazioni fornite da Ambiente per una corretta differenziazione, perché oltre ad aumentare il riciclo, la società ridurrà i costi di smaltimento il che potrebbero incidere sulla riduzione della Tari, una volta a regime. L'avvio della nuova differenziata in centro conclude un progetto avviato sette anni fa con l'obiettivo di rendere la città più pulita eliminando i cassonetti, con la raccolta dei rifiuti lasciati vicino al portone durante la notte. Le isole ecologiche saranno esteticamente migliori dei cassonetti (accessibili con la tessera ECO-CARD AMBIENTE), così come le campane per l'organico. Il ruolo attivo e coscienzioso dei cittadini è fondamentale per la perfetta riuscita e, a parte alcuni casi, la maggior parte si attiene alle indicazioni di Ambiente, dimostrando di aver compreso perfettamente tutto il meccanismo e la sua importanza"