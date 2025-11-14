Frase del giorno

14 Nov, 2025
  1. Home
  2. Attualità
  3. Rifiuti "porta a porta". Il servizio arriva in centro tra le polemiche

Rifiuti "porta a porta". Il servizio arriva in centro tra le polemiche

Ambiente spa incontra i cittadini poco convinti ma la decisione è ormai presa. I dettagli nell'articolo

Rifiuti "porta a porta". Il servizio arriva in centro tra le polemiche

“Prende il via nei prossimi giorni il percorso che porterà all’estensione del servizio di raccolta porta a porta nel resto della città, coprendo anche l'ultima porzione del centro. Mercoledì, 19 novembre, dalle ore 18:30 alle 20, si svolgerà il primo degli incontri programmati da Ambiente spa per informare i cittadini e illustrare la nuova modalità di raccolta, dando modo ai cittadini stessi di sottoporre quesiti ai rappresentanti e al personale della società”. Ne danno notizia il sindaco Carlo Masci, l’assessore all’Ambiente Cristian Orta e il presidente di Ambiente spa Riccardo Chiavaroli spiegando che gli incontri proseguiranno fino al 21 gennaio prossimo, con questo calendario: 19, 26 e 28 novembre, 9 14 e 21 gennaio, a seconda delle strade di residenza e dei numeri civici. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nella sala Consiliare del Comune. L’area interessata è quella delimitata da via De Amicis, corso Vittorio Emanuele, via Trieste, via Tassoni, viale della Riviera e lungomare Matteotti.
All’inizio di gennaio, il 7, sarà aperto  il punto di distribuzione del materiale di Ambiente spa. Lì potranno ritirare mastelli, buste e tessere i titolari delle utente domestiche e quelli delle utenze non domestiche che non si trovano a piano terra. Il punto di distribuzione sarà attivo in via Nicola Fabrizi numero 224, fino al 28 febbraio. Le utenze domestiche, invece, a piano terra saranno contattate da Ambiente spa, per la consegna del materiale. 
“In questi giorni stiamo informando capillarmente i cittadini, per invitarli ai sei incontri che abbiamo programmato per le prossime settimane e per il mese di gennaio”, spiega Chiavaroli. “Gli incontri rappresentano un passaggio preventivo, in vista della rimozione dei cassonetti tradizionali dalle strade, che avverrà in maniera progressiva dalla fine di gennaio - orientativamente il 26 - come è già accaduto nel resto della città. Contestualmente alla rimozione, sarà avviata la nuova modalità di raccolta”, dice sempre il presidente di Ambiente spa che illustrerà tutti i dettagli nei prossimi giorni, in conferenza stampa. 
“Prosegue il processo che abbiamo avviato in città per implementare la percentuale di raccolta differenziata, che dal 2023 ad oggi è già aumentata, grazie al porta a porta, di dieci punti percentuali e ha raggiunto il 57%. Questa è una sfida che siamo sicuri di vincere, grazie alla collaborazione della città e con il passare dei mesi la situazione va sempre meglio, proprio grazie ai cittadini, anche se ci sono tuttora delle sacche notevolmente minoritarie di inciviltà che creano, però, forte disagio nei tantissimi che rispettano le regole", dicono il sindaco Masci e l’assessore Orta. "A tal proposito abbiamo  potenziato i controlli, sia con gli ausiliari ambientali che con le telecamere, per stroncare in maniera decisa e definitiva questi striscianti e vergognosi esempi di pura inciviltà. Nei prossimi giorni forniremo i numeri delle contravvenzioni erogate nei confronti di questa minoranza che genera degrado in alcune zone della città".


In allegato una foto di Masci, Orta e Chiavaroli con alcuni addetti di Ambiente spa

Tags: Porta a porta pescara Centro ambiente Rifiuti calendario

Vedi anche

Disastro ‘porta a porta’? Arrivano le campane per l’umido
Attualità

Disastro ‘porta a porta’? Arrivano le campane per l’umido

02 Ago, 2025
Raccolta dei rifiuti porta a porta: “I Pescaresi devono fare la loro parte”
Attualità

Raccolta dei rifiuti porta a porta: “I Pescaresi devono fare la loro parte”

30 Mar, 2025
Rifiuti “Porta a Porta”. Il servizio si estende anche a Pescara Nord
Attualità

Rifiuti “Porta a Porta”. Il servizio si estende anche a Pescara Nord

03 Feb, 2025
Via i cassonetti in viale Marconi. Ora tocca al ‘porta a porta’ e isole ecologiche
Ambiente

Via i cassonetti in viale Marconi. Ora tocca al ‘porta a porta’ e isole ecologiche

10 Lug, 2024
Montesilvano "Quinta Città d'Abruzzo" punta sulla raccolta dei rifiuti "Porta a Porta"
Ambiente

Montesilvano "Quinta Città d'Abruzzo" punta sulla raccolta dei rifiuti "Porta a Porta"

22 Apr, 2016
Teramo, le donne dell'opposizione Brucchi chiedono la 'strambata' sui rifiuti
Ambiente

Teramo, le donne dell'opposizione Brucchi chiedono la 'strambata' sui rifiuti

23 Set, 2015
Via Codalfa. Lunedì il Porta a porta
Ambiente

Via Codalfa. Lunedì il Porta a porta

08 Mag, 2013
"Porta a porta" da giovedì
Ambiente

"Porta a porta" da giovedì

08 Gen, 2013
Rifiuti, ma che bell'affare!
Ambiente

Rifiuti, ma che bell'affare!

08 Feb, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661