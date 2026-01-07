Frase del giorno

07 Gen, 2026
  1. Home
  2. Attualità
  3. Via i cassonetti dei rifiuti a partire dal 26 gennaio

Via i cassonetti dei rifiuti a partire dal 26 gennaio

La raccolta differenziata dei rifiuti col metodo "porta a porta" approda in centro a Pescara. Tutti i dettagli nell'articolo

Via i cassonetti dei rifiuti a partire dal 26 gennaio

Riprenderanno dopodomani, venerdì 9 gennaio 2026, gli incontri con i cittadini promossi da Ambiente Spa, con la partecipazione del Comune, per illustrare il sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta che alla fine del mese sarà esteso anche all’ultima porzione del centro cittadino. I primi incontri si sono svolti nel mese di novembre, nella sala consiliare del Comune, dove riprenderanno venerdì, dalle ore 18:30 alle ore 20. Lo annunciano l’assessore comunale Cristian Orta e il presidente di Ambiente spa Riccardo Chiavaroli invitando tutti gli interessati ad esserci. 

Il calendario degli incontri, suddivisi in base alle strade e ai numeri civici, è stato inviato a tutti gli interessati: dopo quello di venerdì ne sono in programma altri due, il 14 gennaio e il 21 gennaio.  L’obiettivo dell’Amministrazione e di Ambiente, spiegano Orta e Chiavaroli, è di migliorare la qualità e le percentuali di raccolta differenziata in città. 
In vista di questa novità, è possibile, per le utenze domestiche e per quelle non domestiche che non si trovano a piano terra, ritirare le attrezzature da oggi fino al 28 febbraio (dal martedì alla domenica), dalle ore 13 alle 19, in via Nicola Fabrizi 224, nel punto di distribuzione di Ambiente (bisogna esibire la tessera sanitaria, o avere una delega dell’intestatario Tari). 
Le persone non autosufficienti e/o a ridotta mobilità possono rivolgersi a Ambiente (info@ambientespa.net) per chiedere la consegna a domicilio. 
Le utenze non domestiche a piano terra riceveranno i contenitori a domicilio. Il Comune e Ambiente  spa ricordano che i cassonetti stradali saranno rimossi progressivamente a partire dal 26 gennaio, per dare il via alla nuova modalità di raccolta.

Tags: Rifiuti Porta a porta raccolta differenziata pescara ambiente mastelli

Vedi anche

Estensione “porta a porta” in centro: si comincia a gennaio 2026
Ambiente

Estensione “porta a porta” in centro: si comincia a gennaio 2026

18 Nov, 2025
Rifiuti "porta a porta". Il servizio arriva in centro tra le polemiche
Attualità

Rifiuti "porta a porta". Il servizio arriva in centro tra le polemiche

14 Nov, 2025
Raccolta dei rifiuti porta a porta: “I Pescaresi devono fare la loro parte”
Attualità

Raccolta dei rifiuti porta a porta: “I Pescaresi devono fare la loro parte”

30 Mar, 2025
Rifiuti “Porta a Porta”. Il servizio si estende anche a Pescara Nord
Attualità

Rifiuti “Porta a Porta”. Il servizio si estende anche a Pescara Nord

03 Feb, 2025
Via i cassonetti in viale Marconi. Ora tocca al ‘porta a porta’ e isole ecologiche
Ambiente

Via i cassonetti in viale Marconi. Ora tocca al ‘porta a porta’ e isole ecologiche

10 Lug, 2024
Rifiuti, Maragno: “Pronti alla raccolta porta a Montesilvano Colle che inizierà il 6 marzo”
Attualità

Rifiuti, Maragno: “Pronti alla raccolta porta a Montesilvano Colle che inizierà il 6 marzo”

24 Feb, 2017
Montesilvano "Quinta Città d'Abruzzo" punta sulla raccolta dei rifiuti "Porta a Porta"
Ambiente

Montesilvano "Quinta Città d'Abruzzo" punta sulla raccolta dei rifiuti "Porta a Porta"

22 Apr, 2016
Via Codalfa. Lunedì il Porta a porta
Ambiente

Via Codalfa. Lunedì il Porta a porta

08 Mag, 2013
"Porta a porta" da giovedì
Ambiente

"Porta a porta" da giovedì

08 Gen, 2013

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661