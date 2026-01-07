Via i cassonetti dei rifiuti a partire dal 26 gennaio

Riprenderanno dopodomani, venerdì 9 gennaio 2026, gli incontri con i cittadini promossi da Ambiente Spa, con la partecipazione del Comune, per illustrare il sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta che alla fine del mese sarà esteso anche all’ultima porzione del centro cittadino. I primi incontri si sono svolti nel mese di novembre, nella sala consiliare del Comune, dove riprenderanno venerdì, dalle ore 18:30 alle ore 20. Lo annunciano l’assessore comunale Cristian Orta e il presidente di Ambiente spa Riccardo Chiavaroli invitando tutti gli interessati ad esserci.

Il calendario degli incontri, suddivisi in base alle strade e ai numeri civici, è stato inviato a tutti gli interessati: dopo quello di venerdì ne sono in programma altri due, il 14 gennaio e il 21 gennaio. L’obiettivo dell’Amministrazione e di Ambiente, spiegano Orta e Chiavaroli, è di migliorare la qualità e le percentuali di raccolta differenziata in città.

In vista di questa novità, è possibile, per le utenze domestiche e per quelle non domestiche che non si trovano a piano terra, ritirare le attrezzature da oggi fino al 28 febbraio (dal martedì alla domenica), dalle ore 13 alle 19, in via Nicola Fabrizi 224, nel punto di distribuzione di Ambiente (bisogna esibire la tessera sanitaria, o avere una delega dell’intestatario Tari).

Le persone non autosufficienti e/o a ridotta mobilità possono rivolgersi a Ambiente (info@ambientespa.net) per chiedere la consegna a domicilio.

Le utenze non domestiche a piano terra riceveranno i contenitori a domicilio. Il Comune e Ambiente spa ricordano che i cassonetti stradali saranno rimossi progressivamente a partire dal 26 gennaio, per dare il via alla nuova modalità di raccolta.