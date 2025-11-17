Estensione del "porta a porta" anche in centro. La soluzione è giusta?

Ambiente spa e Comune annunciano l'estensione del servizio "porta a porta" nell'area centrale della città, l'unica al momento esclusa da questo tipo di raccolta.

Il percorso sarà illustrato domani, martedì 18 novembre, in conferenza stampa, alle ore 10, nella sala Giunta del Comune, e mercoledì prenderanno il via gli incontri con i cittadini (ore 18:30, sala consiliare del Comune).

Domani parteciperanno alla conferenza stampa il sindaco Carlo Masci, l'assessore Cristian Orta, il presidente di Ambiente Spa Riccardo Chiavaroli, il direttore Marco Molisani e il direttore operativo Mauro Di Lanzo.



Nel 2025, il Comune di Pescara, in collaborazione con Ambiente Spa, ha avviato un’importante estensione del servizio di raccolta rifiuti porta a porta, coinvolgendo progressivamente il centro cittadino. Questo progetto nasce con l’obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti urbani, aumentare la raccolta differenziata e ridurre l’impatto ambientale, eliminando definitivamente i tradizionali cassonetti stradali.

L’intervento ha preso avvio nella zona C1, che comprende l’area tra Piazza Duca degli Abruzzi e via Leopoldo Muzii. Qui, i residenti hanno già sperimentato il nuovo metodo di raccolta, basato sul ritiro diretto a domicilio dei rifiuti differenziati. Successivamente, il servizio si è esteso alla zona C3, coprendo la fascia che va dal lungo fiume fino a via Ravenna, includendo inoltre l’area pedonale di Corso Umberto e le vie limitrofe.

Il percorso di estensione prosegue con la previsione di coprire entro la fine dell’anno l’intera area centrale, arrivando a coinvolgere anche il quartiere compreso tra via De Amicis, corso Vittorio Emanuele, via Trieste, via Tassoni, viale della Riviera e lungomare Matteotti. L’amministrazione comunale ha organizzato incontri informativi con i cittadini per illustrare le modalità di raccolta, sensibilizzare sulla corretta differenziazione dei rifiuti e rispondere a dubbi e necessità.

L’eliminazione dei cassonetti nel cuore della città consentirà non solo una maggiore pulizia degli spazi pubblici, ma anche un significativo miglioramento nella qualità della raccolta differenziata, favorendo il riciclo e la riduzione dei rifiuti avviati allo smaltimento.

Questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di azioni volte a promuovere la sostenibilità ambientale a Pescara, e rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni e cittadini per una città più pulita e responsabile.