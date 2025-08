Disastro ‘porta a porta’? Arrivano le campane per l’umido

Ci sono degli sviluppi nella questione della raccolta dei rifiuti ‘porta a porta’ che, in tantissime zone della città di Pescara, si sta rivelando disastrosa a causa dell’assenza di spazi idonei al conferimento dei mastelli. L'assessore Cristian Orta ha incontrato ieri in Comune l'associazione “Insieme Per Pescara” per esaminare, insieme ai rappresentanti di Ambiente spa, le criticità segnalate. Orta ha annunciato che, "laddove necessario, saranno sperimentate - per la frazione umida - le campane informatizzate, vale a dire cassoni simili a quelli del vetro che sono stati installati nei mesi scorsi e che sono fruibili con la tessera elettronica: sono gli stessi, spiega Orta, che abbiamo già previsto di utilizzare in futuro nella zona più centrale, quella dove il porta a porta non è stato ancora attivato e che rappresenta l'ultima zona dove avviare questo sistema. Utilizzando le campane, i cittadini potranno evitare il posizionamento sui marciapiedi della frazione umida. Se poi la fase “sperimentale” dovesse andare a buon fine si potrebbe pensare di estenderla anche in altri punti critici. Ritengo l'incontro di oggi particolarmente proficuo e improntato sul dialogo e d'altronde le riunioni con i condomini sono stati già promossi nei mesi scorsi e sono poi proseguiti ogniqualvolta ci sono state segnalate delle problematiche. La nostra apertura è massima, grazie alla collaborazione di Ambiente, e contiamo molto sul contributo positivo”. Ovviamente continueremo a seguire le vicende tribolanti di questo servizio fondamentale per la collettività e per il decoro urbano.