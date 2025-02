Rifiuti “Porta a Porta”. Il servizio si estende anche a Pescara Nord

Il servizio di raccolta ‘porta a porta’ dei rifiuti si estende anche nella zona nord della città, coinvolgendo altre 11mila utenze domestiche e tremila utenze non domestiche. La società Ambiente spa, che gestisce il servizio, sta informando tutti gli interessati (è in corso la distribuzione di 12mila volantini) e dall’11 febbraio partirà la distribuzione del materiale.

Si procederà (da marzo) da piazza Duca a via Muzii, poi dal lungofiume fiume a via Ravenna.

“Lavoriamo per mantenere Pescara pulita e man mano che cresce la differenziata i cittadini ne beneficiano in termini di economia circolare del ciclo dei rifiuti”, ha fatto notare Chiavaroli annunciando che il processo sarà graduale e, sul fronte della comunicazione, Ambiente convocherà delle assemblee pubbliche per informare tutti. “Per ritirare il materiale”, ha spiegato, “saranno aperti due locali a piazza Santo Spirito e a via Cavour. E i cassonetti spariranno. Ci sarà un po’ di rodaggio, come è accaduto nella zona sud” ha concluso mettendo in evidenza il ruolo dei cittadini per la riuscita.

Masci ha parlato anche del futuro di Ambiente spa che ogni giorno raccoglie 300 quintali di rifiuti, in città. “Per noi questa società pubblica funziona bene, e lo fa a costi contenuti, e penso che ogni altro discorso sia fuori luogo e prematuro. Esamineremo i percorsi da fare ma oggi siamo soddisfatti, e i dipendenti possono stare tranquilli”.

Tuttavia i pescaresi pensano che a fronte di questo sforzo giusto ed ecologico bisognerebbe introdurre anche dei meccanismi di premialità per chi differenzia bene nell’applicazione della Tari.