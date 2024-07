Via i cassonetti in viale Marconi. Ora tocca al ‘porta a porta’ e isole ecologiche

Cambia la gestione dei rifiuti in via Marconi. Il presidente di Ambiente spa, Ricardo Chiavaroli, illustrerà domani, giovedì 11 luglio, alla stampa il calendario delle operazioni di rimozione dei cassonetti dell’immondizia che prenderanno il via proprio domani e proseguiranno per dieci giorni tra viale Marconi e la stazione ferroviaria di Porta Nuova.

Chiavaroli fornirà inoltre i dettagli sulla consegna di materiale per la raccolta porta a porta e sul conferimento dei rifiuti nelle isole ecologiche informatizzate. L'incontro con i giornalisti si terrà nella Sala Giunta del Comune di Pescara alle ore 10:30. La stampa è invitata a partecipare.