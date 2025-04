Questa mattina i primi bus elettrici sulla Strada Parco

Questa mattina, lunedì 28 aprile alle 6.25, sono iniziate le corse sulla strada parco dei bus elettrici che collegano piazza della Repubblica a Pescara fino all'hub del pala congressi a Montesilvano



Da ognuno dei due capolinea partiranno corse ogni 10 minuti nei giorni feriali, mentre nei giorni festivi le partenze sono previste ogni 30 minuti.



Lungo il tracciato percorso dalla Linea "V1 - La Verde" saranno attivi impianti semaforici nelle intersezioni dove la strada parco interseca la normale viabilità urbana. Sul territorio di Pescara gli impianti sono in corrispondenza degli incroci con: viale G. Bovio; viale Muzii; via del Milite Ignoto; via Cavour; via Cadorna; via Ruggero Settimo; via Arno (confine con Montesilvano). Sulla carreggiata di via Castellammare - strada Parco il transito sarà permesso esclusivamente agli autobus della Linea "V1 - La Verde", ai mezzi di soccorso e alle forze dell'ordine. Pedoni e conducenti di velocipedi potranno fruire del percorso ciclopedonale posto sul lato "monti-ovest" di via Castellamare.

Il primo biglietto timbrato è stato quello del sindaco di Pescara Carlo Masci, seguito dal primo cittadino di Montesilvano Ottavio De Martinis, salito al Pala Dean Martin, dove verrà realizzato anche l’hub per l’interscambio necessario degli autobus, 7 in tutto per ora.

Sul mezzo, comunque provvisorio fino all’entrata in funzione del filobus, sono saliti anche alcuni cittadini. A Montesilvano il mezzo è stato utilizzato da alcuni studenti, in viaggio verso Pescara.