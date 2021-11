Elezioni provinciali: tocca al sindaco di Roccamorice la mission impossible

“Ce l'abbiamo fatta. Il Partito Democratico - con le forze del civismo di centrosinistra - ha presentato la candidatura della lista "Democratici e Civici per la Provincia di Pescara" e di Alessandro D'Ascanio, Sindaco di Roccamorice, alle elezioni provinciali del prossimo 18 dicembre”. Queste le parole del segretario provinciale Nicola Maiale in merito alla scelta politica in vista dell’imminente impegno elettorale che, tuttavia, vede il centrosinistra sfavorito. Essendo elezioni di secondo livello ed essendo i comuni con più abitati rappresentati da coalizioni politiche di quell’area (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia) non è inverosimile immaginare la vittoria del candidato presidente Ottavio De Martinis, sindaco di Montesilvano.

Per il Partito Democratico sarebbe la seconda sconfitta consecutiva nella competizione per la conquista di Palazzo dei Marmi dato che, quattro anni fa, il candidato Luciano Di Lorito (Spoltore) venne superato a sorpresa dall’attuale presidente Antonio Zaffiri.