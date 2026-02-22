Provinciali. Depositata la lista “Pescara Provincia nuova”.

Depositata stamattina in Provincia la lista del centro sinistra “Pescara Provincia nuova”. Il candidato Presidente è il sindaco PD di Serramonacesca, Sebastiano Massimiano, lo riferiscono la Segretaria Provinciale PD Pescara Carmen Ranalli insieme al Vicesegretario con delega agli Enti Locali Massimo Berardinelli.

“La decisione di candidare un sindaco del PD era già stata assunta nell’Assemblea provinciale che si è svolta a Pescara lo scorso giovedì – spiegano Ranalli e Massimo Berardinelli – . Ringraziamo il sindaco di Serramomacesca per la sua disponibilità, per tutta la nostra comunità politica e per l’intero territorio provinciale la sua figura rappresenta un grande valore, in un momento in cui diversi territori si sono trovati esclusi dalla nuova formulazione della mappa dei Comuni montani riscritti con la legge 131/2025 di Calderoli. Massimiano è un sindaco che viene dall’esperienza di governo sul territorio di un piccolo Comune e conosce la difficoltà quotidiana derivante dalle scarse risorse disponibili per amministrare e siamo certi che saprà garantire un importante contributo alle progettualità di sviluppo integrato del territorio basate sul necessario dialogo tra area urbana e aree più interne e marginali”.

Presente anche il Segretario Provinciale AVS, Roberto Ettorre da cui provengono parole di forte sostegno alla candidatura di Sebastiano Massimiano alla Presidenza della Provincia di Pescara: “La sua esperienza da sindaco di un Comune interno gli dà competenza concreta e sensibilità verso i territori più fragili – sottolinea – . In una fase in cui la nuova mappa dei comuni montani rischia di escludere alcune aree, serve una guida capace di unire città e aree interne, rilanciando la Provincia come luogo di coordinamento e sviluppo. Come Sinistra Italiana/AVS garantiamo pieno supporto per politiche che non lascino indietro nessuno”.

“Ringrazio il partito per avermi dato questa opportunità, le altre forze alleate ed i sindaci del PD che mi hanno dimostrato stima e sostegno – sottolinea il candidato Presidente Sebastiano Massimiano – . L’interesse per le aree interne deve tornare al centro del dibattito politico e spero che la mia candidatura possa portare un contributo nel merito”.

Nella lista dei candidati consiglieri sono presenti le amministratrici e gli amministratori: Gianni Chiacchia, Michela Di Stefano, Piero Giampietro, Paolo Pratense, Francesca Giuliani, Mariastella D’Attilio e Carmine Menna.

Dunque, verso le elezioni del 14 marzo 2026, sia il centrodestra che il centrosinistra andranno divisi: c'è la lista di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega con Giorgio De Luca candidato presidente e la lista civica con Ottavio De Martinis. Dall'altra parte, invece, troviamo anche la lista presentata da Donato Di Matteo.