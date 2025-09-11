“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Processo Cozac: condannato il compagno a 18 anni
La sentenza della Corte d'Assise di Chieti ha riconosciuto la responsabilità per Mirko De Martinis
La Corte d'Assise del Tribunale di Chieti ha condannato a 18 anni di reclusione il compagno di Alina Cozac. La sentenza di primo grado è stata emessa alle 13:30 per Mirko De Martinis che è stato ritenuto responsabile dell'omicidio preterintenzionale della donna avvenuto nel gennaio 2023, nella sua abitazione di Villa Raspa di Spoltore. Presente in aula al momento della lettura della sentenza sia l'imputato, accompagnato da tutta la famiglia, che la sorella di Alina, Maria Maddalena Cozac. De Martinis è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento alle parti civili, da determinarsi in separata sede. Le motivazioni di questa sentenza verranno rese pubbliche in 120 giorni.