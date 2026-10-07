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"Porta a Porta" in centro: nuovi orari

Il Comune di Pescara ridefinisce il conferimento dei rifiuti per agevolare i cittadini e migliorare il servizio di Ambiente SpA. Le novità sono contenute in una ordinanza dirigenziale

"Porta a Porta" in centro: nuovi orari

Per agevolare i cittadini nel conferimento dei rifiuti e migliorare il servizio di Ambiente SpA, il Comune di Pescara (Settore Ambiente e Territorio) ha ridefinito alcuni orari relativi alla zona centrale, che comprende più aree denominate C2 Esterna, AC e Area di pregio APC. Le novità sono contenute in una ordinanza dirigenziale.

In sintesi, è prevista l’apertura anticipata per le Isole Informatizzate nell’area APC: il conferimento di tutte le frazioni eccetto il vetro è consentito tutti i giorni, festivi inclusi, dalle ore 12:00 alle ore 02:00, con tessera ECO-CARD Ambiente.

L’area interessata è quella compresa nel poligono delimitato da via Mazzini, via C. Battisti (esclusa), Piazza Muzii (esclusa), via C. De Cesaris, viale Regina Margherita (esclusa), via Mazzini, viale della Riviera, Piazza I Maggio, via Carducci, via Parini, via N. Fabrizi (esclusa), via Roma, corso V. Emanuele II. In aggiunta, il tratto di via Milano compreso tra via Roma e via Emilia, il tratto di via Firenze compreso tra via Roma e via Genova, includendo via Umbria dal civico 92 al civico 102 e dal civico 73 al civico 85.

Per quanto riguarda il conferimento del vetro, è prevista la chiusura anticipata in tutta la zona del centro, per mitigare i rumori serali. In base all’ordinanza, il conferimento del vetro nei contenitori informatizzati stradali sarà possibile tutti i giorni dalle ore 12:00 fino alle ore 21:00.

Tags: Porta a porta Orari Rifiuti Conferimento Pescara Novità

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