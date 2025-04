Pescara scaccia la crisi e sale al quarto posto

Dopo tre sconfitte consecutive il Pescara torna alla vittoria: Gubbio battuto 2.0 grazie alle reti di Ferraris e Brosco, tutte nel primo tempo. In panchina a guidare i biancazzurri Nardini con i Baldini, padre e figlio, appiedati dal giudice sportivo. Si rivede dal primo minuto Pellacani dopo le tre giornate di squalifica. In avanti Merola-Ferraris-Cangiano. Dall'altra parte solo panchina per Maisto e gli ex Di Massimo e D'Ursi.



In apertura all'ottavo minuto Cangiano aveva fatto tremare la traversa con un destro da fuori. Al 26esimo Squizzato imbuca per Valzania che calcia di prima ma trova un reattivo Venturi. Più tardi è ancora Cangiano che mette in moto Dagasso, murato in corner da Rocchi. Sul corner seguente verso Pellacani di testa centra la traversa. È il preludio al gol. Passano appena due minuti e Moruzzi va via sulla sinistra e crossa per Ferraris che con un gran tuffo di testa realizza il gol del vantaggio. Sulle ali dell’entusiasmo il Pescara raddoppia poco prima dello scadere della prima frazione sugli sviluppi di calcio d'angolo con Brosco

Nella ripresa il Pescara tiene in mano il pallino della situazione. Il Gubbio si fa vedere al minuto 71 con Corsinelli che però svirgola la conclusione. Nel finale il Pescara sfiora il triplo vantaggio. All’85esimo terza traversa di giornata con il colpo di testa di Arena, poi Moruzzi impegna Venturi in presa bassa. Dopo cinque minuti di recupero il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi. Il Pescara grazie alla concomitante sconfitta dell'Arezzo sale al quarto posto in classifica.

PESCARA-GUBBIO 2-0

38’ Ferraris, 43’ Brosco



PESCARA: Plizzari; Pierozzi, Brosco, Pellacani, Moruzzi; Valzania (26’st De Marco), Squizzato (15’st Kraja), Dagasso (36’st Meazzi); Merola (15’st Bentivegna), Cangiano, Ferraris (15’st Arena); All.: Mauro Nardini



GUBBIO: Venturi; Zallu, Rocchi (43'st’ Tozzuolo), Stramaccioni, Tentardini; Rosaia, Proietti (59’ D’Ursi), Iaccarino (1'st s.t Di Massimo); Corsinelli, Faggi (14'st’ Maisto), Tommasini (23’ st Rovaglia); All.: Gaetano Fontana



AMMONITI: Stramaccioni, Proietti (G); Squizzato (P)

ARBITRO: Domenico Mirabella della sezione di Napoli

ASSISTENTI: Simone Pistarelli di Fermo e Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto

IV UOMO: Antonio Pio Pascuccio della sezione di Ariano Iripino