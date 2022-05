Il Pescara pareggia 2-2 col Gubbio e passa il turno

Il 2 a 2 finale tra il Pescara ed il Gubbio consente ai biancoazzurri di passare il secondo turno dei play off per accedere alla fase nazionale. Eppure fino a poco prima della fine della prima frazione di gara con il Pescara, sotto di ben due reti, le speranze di passare il turno erano ridotte al lumicino. Poi però con le belle reti di Pompetti prima e di Pontisso poi gli adriatici hanno riacciuffato il Gubbio che ce l'ha messa tutta per venire a vincere a Pescara. Oggi il Pescara ha mostrato segni di progresso rispetto alla precedente gara contro il Grosseto, ma per continuare a sperare di accedere alla serie superiore deve risolvere principalmente le vistose falle che anche oggi si sono viste in fase difensiva.



PESCARA (4-3-2-1) Sorrentino 6; Zappella 5,5; Drudi 4 (dal 45’ p.t. Illanes 6); Ingrosso 6; Veroli 6 (dal 1’ s.t. Nzita 6); Pompetti 7; De Risio 5,5 (dal 18’ Memushaj 7); Pontisso 7,5 (dal 32’ s.t. Cancellotti s.v.); Clemenza 6,5; D’Ursi 4,5; Cernigoi 6,5 (dal 18’ Ferrari 6,5). A disposizione: Iacobucci, Di Gennaro, Diambo, Rauti, Delle Monache, Chiarella, Ierardi. All. Zauri

GUBBIO (4-3-3) Ghidotti 7; Formiconi 6,5; Signorini 6; Redolfi 6; Bonini 5 (dal 33’ s.t. Righetti s.v.); Di Noia 6; Cittadino 6 (dal 14’ s.t. Bulevardi 6,5); Malaccari 5 (dal 33’ s.t. Sarao s.v.); Arena 7,5; Spalluto 6,5; Mangni 6 (dal 23’ s.t. D’Amico 5). A disposizione: Sergiacomi, Meneghetti, Migliorini, Fantacci, Francofonte, Sainz-Maza, Tazzer, Lamanna. All. Torrente.



ARBITRO Cascone di Nocera Inferiore 6.

MARCATORI Formiconi (G) al 12’, Spalluto (G) al 42’, Pompetti (P) al 44’ p.t.; Pontisso (P) al 23’ s.t.



Primo Tempo

All'8′ OCCASIONE PESCARA Pontisso, assist per Cernigoi che da vicino si fa ribattere la conclusione.

All'11' Arena con un gran tiro dalla distanza cderca di sorprendere Sorrentino che in tuffa manda in corner.

Al 12' Il Gubbio passa in vantaggio grazie ad un errore della difesa che lascia tutto solo Formiconi che a due passi da Sorrentino mette in rete.

Al 14' Reagisce il Pescara con Pompetti che dal limite fa partire un tiro che Ghidotti respinge.

Al 26' La difesa umbra respinge un tiro Clemenza, sul tap successivo Pontisso spreca malamente.

Al 29' Brivido per il Pescara quando Doudou Mangni che dal limite fa partire un siluro che Sorrentino respinge.

Al 37′ Altra buona occasione per il Pescara con Pontisso che serve Veroli sul secondo palo che di testa manda fuori di poco.

Al 42' Spalluto porta a due le reti del Gubbio. Drudi perde palla e Arena parte in contropiede e serve Spalluto che in diagonale manda in rete.

Al 44' Il Pescara accorcia le distanze. Triangolazione tra Pompetti e Clemenza che serve Cernigoi che appena in area con un preciso rasoterra manda in rete.

Al 46' Clemenza di sinistro fa partire un bolide dal limitedell'area umbra, ma Ghidotti dice no e salva di pugno.



Secondo Tempo

All'11' Buona occasione per i padroni di casa con Clemenza per Cernigoi che da buona posizione di destro manda alto.

Al 19’ il Pescara pareggia 2 a 2 con Memushaj, ma la rete viene annullata perchè precedentemente Clemenza aveva toccato il pallone con un braccio.

Al 24' Arriva il pareggio del Pescara con Pontisso che con un destro a giro beffa Ghidotti.

Al 29′ il Pescara resta in 10 quando D’Ursi si fa espellere per un ingenuo fallo di mano. L'arbitro estrae il secondo cartellino giallo e manda il giocatore pescarese negli spogliatoi.

Al 30′ Gran tiro di Arena, ma Sorrentino non si sdorprendere e respinge il tiro dell'umbro.

Al 37′ Memushai con il destro dal limite dell’area lascia partire un fendente che Ghidotti devia in angolo.

Nonostante l'uomo in meno del Pescara gli umbri non riescono ad approfittarne e trascorsi 5 minuti di recupero finisce la partita con un 2 a 2 che consente agli adriatici di accedere alla fase successiva dei play off.