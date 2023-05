Il Delfino di Zeman gioca bene e vince contro il Verona 3-1

Il Pescara supera con un netto 3 a 1 la Virtus Verona allo Stadio Adriatico davanti ad un pubblico delle grandi occasioni e passa al turno successivo. Come nella partita di andata il Delfino non parte bene e dopo 15 minuti di gioco è sotto di un gol, ma pareggia 3 minuti dopo con Brosco che di testa schiaccia in rete un pallone dopo una sponda di Lescano. Nella seconda frazione di gioco Delle Monache conferma la bella prestazione dell’andata e mette in condizione Kraja di portare in vantaggio i bianco azzurri al quinto minuto. L’italo albanese si ripete ancora al nono segnando una seconda rete con una rasoiata di destro. Il Pescara, eliminata la Virtus Verona, vola al secondo turno dei play off nazionali, insieme alle altre vincitrici di stasera Foggia, Vicenza, Lecco ed Entella. I biancoazzurri scenderanno dunque in campo contro una delle 4 teste di serie cioè le seconde classificate (Pordenone, Cesena , Crotone ) più la stessa Entella che ieri superando il Gubbio per 3 a 1 risulta classificata meglio del Pescara. Per sapere quale sarà la squadra con cui dovrà vedersela il Pescara il prossimo 27 maggio nella partita di andata ed il 31 maggio in quella di ritorno allo Stadio Adriatico, bisognerà aspettare domani quando il sorteggio deciderà gli abbinamenti.



PESCARA (4-3-3): Plizzari 6; Cancellotti 6; Brosco 6 (dal 1’ s.t. Pellacani 6); Mesik 6;Milani 6 (dal 36’ s.t. Crescenzi s.v.); Rafia 7 (dal 29’ s.t. Mora s.v.); Palmiero 7; Kraja 8 (dal 17’ s.t. Aloi 6); Merola 6; Lescano 6,5; Delle Monache 8 (dal 36’ s.t. Kolaj s.v.). A disposizione:Sommariva, D’Aniello, Gyabuaa, Vergani, Boben, Desogus, Cuppone, Ingrosso, Gozzi, Germinario. Allenatore Zeman.

VIRTUS VERONA (3-4-1-2): Giacomel 6; Daffara 5,5; Cella 6; Faedo 5,5; Mazzolo 6 (dal 12’ s.t. Halfredsson 6,5); Talarico 6 (dal 29’ s.t. Gomez s.v.); Lonardi 6,5; Ruggero 6 (dal 21’ s.t. Zarpellon s.v.); Nalini 5,5 (dal 1’ s.t. Danti 5,5); Kristoffersen 6,5 (dal 1’ s.t. Fabbro 5,5), Casarotto 7. A disposizione Sibi, Freddi, Begheldo, Amadio, Santi, Cellai, Turra, Priore, Munaretti. Allenatore Fresco

MARCATORI Kristoffersen (VV) al 15’, Brosco (P) al 18’ p.t.; al 5’ e al 9’ Kraja (P) s.t.

ARBITRO Collu di Cagliari