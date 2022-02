Il Delfino non si ferma più: battuto anche il Gubbio 3-1

La brillante vittoria casalinga ottenuta oggi alle spalle del Gubbio per 3 reti a 1, rilancia le quotazioni del Pescara che può continuare a credere in un terzo posto e quindi nei play-off della Lega Pro Girone B. Dopo l'opaca gara contro la Carrarese, che ha mandato su tutte le furie il tecnico Auteri, allo stadio Cornacchia si è visto un Delfino in gran spolvero, dinamico e "affamato". Tre punti fondamentali quelli conquistati dai biancazzurri contro la Carrarese che si avvicina così al Cesena che giocherà domani a Modena. Il Pescara, a 42 punti come l'Entella, scavalca l'Ancona ferma a 39 battuto in casa per 3 reti a 0 dalla Pistoiese ultima in classifica.



PRIMO TEMPO

Al 29' i Biancoazzurri passano in vantaggio con un colpo di testa di Ierardi su calcio d'angolo gol del Pescara: Ierardi di testa insacca alle spalle del portiere del Gubbio: 1-0 per i biancazzurri. Da segnalare al 34' una prodezza di Sorrentino che in uscito ferma Spalluto. il primo tempo finisce 1-0 per il Pescara.

SECONDO TEMPO



Gli umbri ripartono all'attacco come negli ultimi minuti del primo tempo, spingendo il Pescara nella sua area. Al 49' Spalluto riporta in parità il Gubbio con una incornata su cross da calcio d'angolo. Al 66' il Pescara raddoppia con Clemenza servito da Pompetti ed è 2-1 per gli adriatici. All'88' è ancora Sorrentino ad essere decisivo con una uscita provvidenziale su Sarao. Al 92' Ferrari in pieno recupero va in rete servito da D'Ursi. con Sorrentino strepitoso su Serao sul punteggio



TABELLINO: PESCARA GUBBIO 3-1

PESCARA (3-4-3) Sorrentino 7,5; Ierardi 7, Drudi 6, Illanes 6,5 (dal 32’ s.t. Veroli s.v.); Cancellotti 6, Pontisso 7,5 (dal 32’ s.t. Frascatore s.v.), Pompetti 6, Rasi 5,5 (dal 15’ s.t. Diambo 6,5); Rauti 5,5 (dal 15’ s.t. D’Ursi 6,5), Cernigoi 6 (dal 15’ s.t. Ferrari 7), Clemenza 7. (Iacobucci, Zappella, Ingrosso, Nzita, Delle Monache, Blanuta). All. Auteri 7

GUBBIO (4-3-3) Ghidotti 6; Tazzer 6 (dal 27’ s.t. Formiconi s.v.), Migliorini 6, Redolfi 6, Righetti 5,5; Sainz-Maza 5,5 (dal 33’ s.t. Mangni s.v.), Malaccari 6, Bulevardi 5,5 (dal 21’ s.t. Francofonte 5,5); Arena 6 (dal 27’ s.t. Fantacci s.v.), Spalluto 7, D’Amico 5,5 (dal 1’ s.t. Sarao 6,5) (Sergiacomi, Meneghetti, Bonini, Signorini, Lamanna). All. Torrente 6

ARBITRO Kumara di Verona