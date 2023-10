Pescara penalizzata dal Governo Meloni che vuol revisionare il PNRR

Il Governo Meloni intende revisionare il progetto PNRR, penalizzando fortemente l’Abruzzo. Sono a rischio ben 555,4 milioni di Euro destinati in gran parte a finanziare progetti gestiti dai Comuni della nostra regione. E’ quanto emerge da un'inchiesta di Openpolis. Ricordiamo che nel mese di agosto il Governo guidato dalla Meloni aveva inviato a Bruxellesuna proposta di modifica del PNRR, che la Commissione Europea sta valutando. Il motivo per cui il Governo vuole modificare sostanzialmente il PNRR lo spiega il Professore di Economia Gianfranco Viesti su Il Mulino con queste parole “Il PNRR e il programma RePowerEU sono stati ridisegnati all’insegna di un forte controllo politico, privilegiando sussidi alle imprese e progetti energetici delle aziende pubbliche. E tagliando progetti per città, ambiente e Mezzogiorno” Aggiunge poi Viesti che “Le risorse vengono però reperite riducendo o posticipando una vasta gamma di interventi pubblici diffusi sul territorio, specie in ambito urbano e nella transizione verde".

L’obiettivo, sempre a parere dell'economista, è quello di consolidare il sostegno del tessuto imprenditoriale grazie alla concessione di copiosi incentivi e di finanziare alcuni grandi progetti in campo energetico delle partecipate di stato (delle quali ha da poco rinnovato integralmente i vertici con esponenti di propria fiducia). Per quanto riguarda la nostra Regione la provincia di Chieti è quella maggiormente penalizzata con 218,1 milioni di progetti a rischio. Seguono Teramo con 192,2 milioni a rischio, L’Aquila con con 158,7 milioni a rischio e Pescara con 114,4 milioni di Euro a rischio. All’interno della nostra provincia sono a rischio anche i progetti i Comuni che daranno vita alla "Nuova Pescara" nel 2027.



Nel Capoluogo adriatico sono 27 i progetti a rischio con 27.890.155,49 Euro provenienti dal fondo PNRR e con altri fondi per 1.888.000. di Euro.



A Montesilvano sono a rischio 25 progetti, per un importo totale di 15.715.183,5 milioni di Euro di cui 15.680.000,00 provenienti dal PNRR.



Anche a Spoltore si rischia di perdere 8 progetti interamente finanziabili con fondi PNRR per un importo totale di 7.950.000 Euro.