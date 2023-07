Spariti i fondi per velocizzare la Roma-Pescara

I finanziamenti del PNRR per il raddoppio della ferrovia Roma Pescara, non ci sono più, sono spariti. Il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini in un comunicato fa sapere di averle dirottate sulle tratte Palermo-Catania e Napoli Bari. Nell’occhio del ciclone oltre al leader della Lega finisce anche il Presidente della Regione Marco Marsilio accusato dalle opposizioni di sudditanza nei confronti del governo Meloni.

Per il MIT e Marsilio l’opera si farà con i Fondi di Coesione e Sviluppo ma, come sostiene il Deputato del PD Luciano D’Alfonso, “noi avevamo due salvadanai che dovevano essere usati entrambi. Ora, a differenza di altre Regioni, ne abbiamo perso uno“. Dello stesso tenore sono le dichiarazioni degli esponenti pentastellati la Senatrice Gabriella Di Girolamo ed il Consigliere della Regione Giorgio Fedele secondo cui il centrodestra guidato da Marsilio ha perso la maschera facendo perdere all’Abruzzo 620.000.000 di Euro che grazie al governo dell'ex Premier Conte erano stati stanziati per la velocizzazione della tratta Pescara Roma.