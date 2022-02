“Avanti tutta, Nuova Pescara”. Il Ministro dell’Interno incontra delegazione

Arriva per la prima volta direttamente sul tavolo del Ministro dell’Interno il progetto di fusione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore. Con l'obiettivo d'imprimere la massima accelerazione possibile alla nascita della "Nuova Pescara", domattina a mezzogiorno, il Ministro Luciana Lamorgese riceverà al Viminale una delegazione composta dal Senatore Luciano D’Alfonso, dal presidente del Consiglio comunale di Pescara, Marcello Antonelli, dal promotore del Sì referendario alla “Nuova Pescara” Carlo Costantini, dal presidente della Commissione Nuova Pescara Enzo Fidanza e dal presidente della Commissione statuto e regolamenti Claudio Croce.



Si tratta della seconda trasferta nella Capitale dopo quella avvenuta la scorsa settimana. In quella occasione la delegazione aveva incontrato il capo di gabinetto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giuseppe Chinè, il direttore della Ragioneria dello Stato Salvatore Biliardo e il prefetto Claudio Sgaraglia, capo dipartimento degli Affari interni del ministero dell’Interno. Erano state poste alcune questioni da risolvere sia per per lo snellimento delle procedure che per l’erogazione dei finanziamenti necessari anche accedendo alle risorse del PNRR.