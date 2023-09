Nuova Pescara coi Municipi? In base al costo meglio senza

Sono molti quelli che si chiedono quale sarà il conto, che la politica presenterà ai cittadini dal primo gennaio 2027, quando nascerà “la Nuova Pescara”, il nuovo Ente che fonderà le città di Pescara Montesilvano e Spoltore. Quelli che nel 2014 votarono ‘Sì’ al referendum lo fecero perché pensavano che la fusione avrebbe portato ad una migliore efficienza della macchina amministrativa in quanto, pensavano ingenuamente, che con un solo Consiglio comunale, anziché tre come sono attualmente, si sarebbero semplificate le procedure burocratiche ed i costi sarebbero diminuiti grazie alle economie di scala. Non potevano allora immaginare che la politica, sarebbe riuscita, con un colpo di bacchetta magica ad aggiungere alle cariche di consiglieri, Sindaco, Vice Sindaco, Presidente del Consiglio, Giunta e Assessori del Comune “Nuova Pescara” , ben 4 municipi anch’essi con Consigli municipali, Sindaco, Giunte ed assessori, che alla fine della fiera saranno circa un centinaio, con il risultato che le poltrone aumenteranno anziché diminuire. Ma ancor prima dell’unificazione del 2027, già il costo della politica è cresciuto dal 2021 al 2023 e crescerà ulteriormente dal 2024. Non saranno solo i Sindaci di Pescara e Spoltore che dall’anno prossimo riceveranno indennità maggioraterispettivamente di 11.400 Euro e 4.140 Euro mensili (per De Martinis il Primo cittadino di Montesilvano, in quanto anche Presidente di Provincia, non potendo cumulare i due compensi, se non andiamo errati potrebbe percepire la stessa indennità del Sindaco del Comune di Pescara). L’aumento del compenso a caduta si riverserà anche sui Vice Sindaci, sugli Assessori, e sui Presidenti dei tre Consigli comunali. In base ai nostri calcoli i vice Sindaci a Pescara, Montesilvano riceveranno emolumenti mensili di 4.657,50 Euro ciascuno, mentre a Spoltore il vice Sindaco avrà diritto 2.277 Euro (attualmente percepiscono 3.381,50 Euro a Pescara, 2.788.87 a Montesilvano e 1.712,83 a Spoltore). Anche i 9 Assessori di Pescara introiteranno, in seguito all’aumento previsto, emolumenti mensili di 3.726 Euro ciascuno, mentre gli 8 di Montesilvano riceveranno 3.726 Euro mensili e i 5 di Spoltore 1863 Euro mensili. Ed infine anche i Presidenti dei tre Consigli comunali riceveranno una non irrilevante indennità di 3.726 Euro (Pescara e Montesilvano), mentre al Presidente del consiglio comunale di Spoltore andranno 1.863 Euro mensili. Ovviamente sempre se i nostri calcoli sono esatti. Naturalmente anche i gettoni di presenza dei singoli Consiglieri comunali cresceranno e dovrebbero arrivare a 72,96 Euro per ogni seduta. Se le indennità dall’anno prossimo saranno effettivamente queste fino alla fine del 2026, considerando che dal primo gennaio 2027 cresceranno le poltrone, non sarebbe il caso che qualche Commissioni della “Nuova Pescara” in fieri informasse i cittadini a quanto ammonterà la spesa pro capite per consentire al nuovo organo istituzionale “Nuova Pescara” di operare correttamente? Sempre in base ai nostri dati la spesa pro capite per servizi istituzionali ammonta 33,41Euro a Pescara, a 11,95 a Montesilvano e 24,16 a Spoltore . E se la “Nuova Pescara” dovesse nascere nel 2024, senza considerare politici aggiuntivi rispetto agli attuali, la spesa media ponderata pro capite per i cittadini della “Nuova Pescara”, dovrebbe aggirarsi su una cifra di circa 26 Euro.