Omicidio ‘Crox’ - La sentenza

Il Tribunale dei Minori di L’Aquila ha pronunciato la sentenza relativa all’omicidio di Cristopher Thomas Luciani, ucciso con 25 coltellate il 23 giugno 2024 da due coetanei 16enni pescaresi in un parco pubblico, il Baden Powell di Pescara. I due responsabili per la morte violenta di ‘Crox’ - così veniva soprannominato il giovanissimo originario di Rosciano - sono stati condannati rispettivamente a 19 anni, 4 mesi e 10 giorni e a 16 anni. Per il secondo imputato, evidentemente, sono state valutate delle attenuanti ed anche la collaborazione dimostrata durante le indagini. La Pm Angela D'Egidio aveva chiesto 20 e 17 anni. Si chiude così, dunque, il primo grado di un giudizio svoltosi col rito abbreviato che probabilmente verrà appellato dalle difese oppure forse dalle parti civili o dalla stessa procura, ma di questo non ne siamo sicuri. Si conosceranno le motivazioni di questa sentenza tra 120 giorni.