Omicidio Cristopher Luciani. I giudici in camera di consiglio

Tra poco si conoscere il verdetto del Tribunale dei Minori di L’Aquila per la morte di Cristopher Thomas Luciani, ucciso con venticinque coltellate da due sedicenni pescaresi per un debito molto piccolo di droga. I giudici sono entrati in camera di consiglio al termine dell’ultima udienza e dopo l’arringa difensiva dei legali dei due imputati, oggi non presenti in aula, che chiaramente puntano ad ottenere una condanna meno pesante per i loro assistiti. Non si conoscono le richieste della procura. Ricordiamo che il processo si è svolto con il rito abbreviato, perciò nel caso la pena sarà ridotta di 1/3.





*Notizia in aggiornamento*