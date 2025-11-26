Ridotte le pene per gli assassini di Crox

La sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila ha ridotto le pene per i due assassini, due minori pescaresi, per la morte brutale con 35 coltellate inferte al sedicenne Christofer Thomas Luciani. Il tribunale ha ridotto da 19 a 16 anni per uno degli imputati e da 16 a 14 anni per l'altro, escludendo per entrambi l'aggravante della crudeltà. La notizia ha indignato l'opinione pubblica. La procura ha deciso che ricorrerà in Cassazione per verificare la giustezza delle pene comminate in secondo grado. Ovviamente continueremo a seguire questa storia bruttissima, che non ha vincitori ma solamente vittime: in cima alla lista c'è ovviamente il povero "Crox", strappato alla vita per un debito di poche decine di euro!