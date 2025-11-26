Frase del giorno

26 Nov, 2025
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Ridotte le pene per gli assassini di Crox

Ridotte le pene per gli assassini di Crox

La sentenza d'appello ha ridotto a 16 e 14 anni le condanne per i due minori. Pronto il ricorso in Cassazione

Ridotte le pene per gli assassini di Crox

La sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila ha ridotto le pene per i due assassini, due minori pescaresi, per la morte brutale con 35 coltellate inferte al sedicenne Christofer Thomas Luciani. Il tribunale ha ridotto da 19 a 16 anni per uno degli imputati e da 16 a 14 anni per l'altro, escludendo per entrambi l'aggravante della crudeltà. La notizia ha indignato l'opinione pubblica. La procura ha deciso che ricorrerà in Cassazione per verificare la giustezza delle pene comminate in secondo grado. Ovviamente continueremo a seguire questa storia bruttissima, che non ha vincitori ma solamente vittime: in cima alla lista c'è ovviamente il povero "Crox", strappato alla vita per un debito di poche decine di euro!

Tags: Sentenza appello crox Luciani minori ultime notizie

Vedi anche

Omicidio ‘Crox’ - La sentenza
Cronaca

Omicidio ‘Crox’ - La sentenza

06 Mar, 2025
Omicidio Cristopher Luciani. I giudici in camera di consiglio
Cronaca

Omicidio Cristopher Luciani. I giudici in camera di consiglio

06 Mar, 2025
Omicidio Crox, domani a L’Aquila il verdetto
Cronaca

Omicidio Crox, domani a L’Aquila il verdetto

05 Mar, 2025
Delitto Christopher Luciani. Conferito incarico psichiatrico
Cronaca

Delitto Christopher Luciani. Conferito incarico psichiatrico

26 Nov, 2024
Omicidio Crox, processo il 25 novembre in abbreviato
Cronaca

Omicidio Crox, processo il 25 novembre in abbreviato

31 Ott, 2024
Delitto ‘Crox’. Imputati alla sbarra il 12 febbraio
Cronaca

Delitto ‘Crox’. Imputati alla sbarra il 12 febbraio

05 Ott, 2024
Omicidio ‘Cox’. Giudizio immediato per i due minori
Cronaca

Omicidio ‘Cox’. Giudizio immediato per i due minori

26 Set, 2024
Sinistra Italiana sulla sentenza della Corte d'Appello: "Allora siamo tutti colpevoli"
Cronaca

Sinistra Italiana sulla sentenza della Corte d'Appello: "Allora siamo tutti colpevoli"

16 Lug, 2024
Sanitopoli: impossibile stabilire che le tangenti fossero "frutto disegno preordinato"
Attualità

Sanitopoli: impossibile stabilire che le tangenti fossero "frutto disegno preordinato"

03 Gen, 2018

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661