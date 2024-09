Omicidio ‘Cox’. Giudizio immediato per i due minori

In arrivo giustizia per i responsabili dell’omicidio di Cristopher Thomas Luciani, 16 anni, avvenuto lo scorso 23 giugno nel parco Baden Powell di Pescara, e che oggi porta il nome di ‘Crox’ come lo chiamavano tutti, per un modestissimo debito di droga. A chiederlo, dopo avere chiuso l’indagine, è il procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori de L’Aquila, David Mancini.

Per questo bruttissimo episodio si trovano in carcere, a Roma ed a L’Aquila, due pescaresi di 16 e 17 anni, accusati di avere inferto 25 coltellate ed infierito sul corpo morente di Cristopher, attirato con uno stratagemma in quella trappola mortale. Ovviamente seguiremo gli sviluppi di questo procedimento giudiziario perché potrebbero esserci anche altre responsabilità nel gruppetto di ragazzi amici degli imputati.