Delitto ‘Crox’. Imputati alla sbarra il 12 febbraio

É stata stabilita la data per la prima udienza del processo penale a carico di due giovanissimi pescaresi, di 16 e 17 anni, responsabili secondo l’accusa dell’assassinio di Christopher Thomas Luciani, 17 anni, colpito a morte con venticinque coltellate in un parco della città di Pescara. Il 12 febbraio prossimo avvocato difensori, pubblica accusa e tribunale collegiale daranno avvio al procedimento giudiziario per omicidio volontario in concorso. Ricordiamo che la vittima, che aveva un piccolo debito di droga, venne attirata - era un venerdì: il 23 giugno - con uno stratagemma nel parco Baden Powell di Pescara e poi finita in modo brutale. Uno degli imputati avrebbe confessato, dunque forse verrà chiesto il rito abbreviato. Per l’altro imputato, invece, potrebbe essere richiesta una perizia psichiatrica ma al momento non ci sono certezze. Ovviamente seguiremo l’evolversi di questa terribile vicenda che, nel male, ha segnato in modo indelebile il destino del capoluogo Adriatico.