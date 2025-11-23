Minacce e insulti social al Giudice del Tribunale dei Minori

Minacce e insulti indirizzati alla presidente del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, Cecilia Angrisano, sono comparse sui social network dopo la decisione di allontanare i tre figli della coppia che vive in un bosco a Palmoli, in Abruzzo.

Centinaia i commenti e le offese rivolte al magistrato, contro la quale è partita una caccia alle streghe con chi cerca indirizzo, numero di telefono e mail della giudice.