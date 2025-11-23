Frase del giorno

23 Nov, 2025
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Minacce e insulti social al Giudice del Tribunale dei Minori

Minacce e insulti social al Giudice del Tribunale dei Minori

Gli haters si sono scatenati per la vicenda della sospensione della potestà genitoriale ai genitori della cosiddetta ''Famiglia nel Bosco'

Minacce e insulti social al Giudice del Tribunale dei Minori

Minacce e insulti indirizzati alla presidente del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, Cecilia Angrisano, sono comparse sui social network dopo la decisione di allontanare i tre figli della coppia che vive in un bosco a Palmoli, in Abruzzo.

Centinaia i commenti e le offese rivolte al magistrato, contro la quale è partita una caccia alle streghe con chi cerca indirizzo, numero di telefono e mail della giudice.

 

Tags: Minacce insulti tribunale dei minori laquila social famiglia nel bosco genitori

Vedi anche

La Famiglia del Bosco diventa un 'caso' nazionale
Attualità

La Famiglia del Bosco diventa un 'caso' nazionale

22 Nov, 2025
Omicidio ‘Crox’ - La sentenza
Cronaca

Omicidio ‘Crox’ - La sentenza

06 Mar, 2025
Omicidio Cristopher Luciani. I giudici in camera di consiglio
Cronaca

Omicidio Cristopher Luciani. I giudici in camera di consiglio

06 Mar, 2025
L’inquietante indagine ‘Poison’ contro la pedopornografia online
Cronaca

L’inquietante indagine ‘Poison’ contro la pedopornografia online

24 Ott, 2022
Orrore in "Casa Famiglia" nell'Aquilano, due arresti per maltrattamenti su minori
Cronaca

Orrore in "Casa Famiglia" nell'Aquilano, due arresti per maltrattamenti su minori

13 Lug, 2017
Picchia i genitori e la sorella, un arresto nel pescarese
Cronaca

Picchia i genitori e la sorella, un arresto nel pescarese

15 Lug, 2015
Adolescenti terribili rubavano ori e gioielli ai genitori, scoperti
Cronaca

Adolescenti terribili rubavano ori e gioielli ai genitori, scoperti

14 Mag, 2015
Genitori "mostri" condannati a pene severissime per violenza sessuale
Cronaca

Genitori "mostri" condannati a pene severissime per violenza sessuale

31 Gen, 2014
Tempesta l'ex con minacce e insulti: arrestato 27enne
Cronaca

Tempesta l'ex con minacce e insulti: arrestato 27enne

22 Gen, 2014

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661