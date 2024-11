Delitto Christopher Luciani. Conferito incarico psichiatrico

É iniziato ieri a L’Aquila, presso il Tribunale dei Minori, il procedimento penale per l’omicidio di Christopher Thomas Luciani, il 16enne ucciso lo scorso 23 giugno nel parco Baden Powell a Pescara. Sul banco degli imputati due giovanissimi pescaresi, di 16 e 17 anni, che verranno giudicati con la formula del rito abbreviato (prevede lo sconto di 1/3 della pena). L’udienza di ieri è servita soltanto per conferire l’incarico della perizia psichiatrica a due specialisti. I professionisti incaricati per la perizia sono i professori Stefano Ferracuti e Giovanni Camerini. Dovranno rispondere a determinati quesiti: se l’imputato era in grado di intendere e di volere, sulla sua eventuale pericolosita’ sociale, se sia in grado di partecipare al processo. Prossime udienze il 17 febbraio e 3 marzo 2025.