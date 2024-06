Trovato cadavere ragazzo di 16 anni nel parco di via Raffaello

Una bruttissima notizia si è diffusa dalla serata di domenica 23 giugno. Il corpo senza vita di Thomas Christopher Luciani, 17 anni da compiere, residente a Rosciano è stato trovato nel campetto da calcio del Parco Baden Powell in via Raffaello, nei pressi della chiesa parrocchiale della B.V. Maria Regina della Pace. Sul cadavere diverse ferite da arma di taglio. Sul posto si è recato anche il capo della procura di Pescara Giuseppe Bellelli assieme al sostituto Gennaro Varone e al procuratore minorile David Mancini, il quale ha confermato che si è trattato di un omicidio. L’ipotesi e’ che il ragazzo sia stato ucciso al culmine di un litigio con un’arma da taglio: un coltello a serramanico del tipo usato per la pesca subacquea. L'omicidio, secondo quanto ipotizzato dal medico legale Cristian D’Ovidio, sarebbe avvenuto intorno alle 18, ma è stato scoperto molte ore più tardi, intorno a mezzanotte. Sul posto anche la Polizia Scientifica di Pescara per i rilievi tecnici.

****NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO****

La polizia avrebbe fermato due minorenni pescaresi mentre le ipotesi di reato riguarderebbero un regolamento di conti tra ‘baby gang’ oppure il pagamento di una fornitura di droga. L’arma del delitto, sembra un coltello da sub, non è stata recuperata. Secondo quanto si è appreso i due minorenni fermati a Pescara sono il figlio di un avvocato e il figlio di un maresciallo comandante di una stazione locale di un comune della provincia di Pescara.