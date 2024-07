Il parco Baden Powell riapre al pubblico

Il parco Baden Powell di via Raffaello è stato riaperto oggi dal Comune di Pescara. La chiusura era stata decisa dal sindaco Carlo Masci e dall'assessore uscente Gianni Santilli dopo l'omicidio avvenuto alle spalle del parco, in un'area di proprietà di Rfi: all'indomani del tragico fatto di sangue, quella zona era diventata meta di un andirivieni di persone curiose. L'area è tornata fruibile al pubblico da stamani. Anche stamani, come avvenuto nei giorni scorsi, il sindaco ha avuto un colloquio telefonico con i rappresentanti di Rfi ribandendo la richiesta di trasformare l'area dove Christopher Thomas Luciano ha perso la vita in uno spazio per i giovani, dove praticare sport. E anche in questa occasione Masci ha registrato l'assoluta disponibilità di Rfi a muoversi in questa direzione. Dinanzi al parco, annuncia il primo cittadino, sarà posizionata una targa in ricordo di Christopher.

Nel frattempo vanno avanti le indagini per decifrare nei minimi dettagli cosa è accaduto prima e dopo il brutale assassinio del giovane di Rosciano, massacrato con 25 coltellate. Gli investigatori hanno ascoltato il gruppo di amici e attendono di conoscere il contenuto delle chat su whatsapp per verificare ulteriori responsabilità. I due principali indagati sospettati dell’omicidio sono in carcere, uno a L’Aquila e l’altro a Roma.