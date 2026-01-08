Nuova Pescara, Sospiri indica la ‘road map’

“E’ stata rispettata l’ultima scadenza del 2025, essenziale per la realizzazione del progetto di fusione della nuova città di Pescara. L’Assemblea Costitutiva, che riunisce i rappresentanti dei Comuni di Pescara, Spoltore e Montesilvano, ha infatti trasmesso, lo scorso 31 dicembre, come prescritto dalla norma regionale, la relazione sul secondo monitoraggio intermedio che da atto delle attività svolte nell’annualità”. Lo annuncia il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri. La legge regionale n.13 del 17 marzo 2023, che definisce le tappe verso la fusione, impegna i tre Comune, entro fine 2025, ad attivare la gestione unica e l’esercizio associato di almeno due funzioni fondamentali e altre tre attività e funzioni ulteriori. “Gli uffici preposti di Consiglio e Giunta – spiega Sospiri - sono già al lavoro per esaminare il dossier elaborato dall’Assemblea Costitutiva. Entro il 31 gennaio 2026 saranno quindi forniti gli esiti del monitoraggio e sapremo se il percorso potrà procedere senza inciampi verso la data ultima dell’1 gennaio 2027. Seguo da vicino l’intenso lavorio che con competenza e senso del dovere le amministrazioni comunali stanno portando avanti. La portata storica di questo progetto presupponeva, già dalla sua origine, un elevatissimo livello di corresponsabilità amministrativa, premettendo l’interesse generale a quello particolare. Confidiamo nel certosino lavoro dei nostri giuristi regionali ed esperti di processi amministrativi, che stanno dimostrando di sapere accompagnare con rigore l’iter che porterà alla nuova città di Pescara”