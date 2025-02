Nuova Pescara. Sospiri ai lavori della commissione Statuto

Il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri è stato invitato stamani a partecipare ai lavori della commissione Statuto, Regolamenti, Nuovo Comune di Pescara, presieduta da Giuseppina D'Angelo (Fdi). "Il contributo arrivato dal presidente Sospiri, che ringrazio per aver accolto il mio invito, si inserisce nel più ampio programma di approfondimenti che la commissione da me presieduta sta portando avanti sul tema della fusione" tra i Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, disciplinata da una legge regionale, dice D'Angelo. "Con l'intervento del presidente Sospiri", prosegue la presidente della Commissione, "è stato posto a confronto l'iter legislativo che ha portato al processo di fusione in atto con gli aspetti attuativi ed operativi. Tali aspetti, come evidenziato dallo stesso Sospiri, di certo appaiono complessi, ma superabili nel tempo mirando ad una visione più ampia della nuova Città, proiettata verso maggiori servizi e maggiore efficienza, dando il giusto risalto alle ricchezze e alle peculiarità proprie di ciascun ente coinvolto per fonderle nella prospettiva di maggiori vantaggi per l'intera collettività". Tutto ciò mentre nei comuni di Montesilvano, guidati dal centrodestra, e in quello di Spoltore, amministrato dal centrosinistra, si invoca con insistenza una nuova consultazione popolare con l’obiettivo di far naufragare il progetto ‘Grande Pescara’ che è ormai giunto quasi agli sgoccioli ovvero entro il primo gennaio 2027.