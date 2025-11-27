Frase del giorno

27 Nov, 2025
  1. Home
  2. Politica
  3. Le parole di Sospiri danno il via alla campagna elettorale

Le parole di Sospiri danno il via alla campagna elettorale

Manca l'approvazione dello statuto della nuova città. Ma se non ci sarà l'accordo allora arriverà un commissario ad acta per concludere la fusione entro il 2027

Le parole di Sospiri danno il via alla campagna elettorale

Benché la politica sia l'arte del triplo salto carpiato all'indietro - leggi: ciò che è vero oggi, domani non si sa! - le parole del presidente del consiglio regionale D'Abruzzo, Lorenzo Sospiri, cioè non uno qualunque, sulla Nuova Pescara in risposta alla perentoria risoluzione della consigliera pentastellata Erika Alessandrini indicano un dato chiaro: i prossimi mesi saranno di campagna elettorale. Perché se è vero che c'è una fortissima ostilità al progetto di fusione delle tre città coinvolte e' altrettanto ragionevole pensare, come ribadito anche dall'alter ego di Sospiri nel centrosinistra, l'onorevole Luciano D'Alfonso, che in questa confusione possa intervenire un soggetto terzo, un commissario ad acta, per concludere un processo amministrativo iniziato nel 2012 e autorizzato dal voto dei cittadini pescaresi, spoltoresi e Montesilvanesi nel 2014 col referendum consultivo

Tra i nodi principali, oltre all'armonizzazione dei servizi pubblici di cui tanto si parla, c'è soprattutto la questione dello statuto della nuova città che vedrebbe, il condizionale c'è ma è più una certezza, la moltiplicazione delle poltrone destinate alla burocrazia politica attraverso l'introduzione di ben quattro Municipi: due pescaresi, uno spoltorese, uno montesilvanese per amministrare un territorio di circa 200mila cittadini nuovi pescaresi.

Parliamo, in questo caso, di un palese tradimento dello spirito della fusione che venne votata a maggioranza dai cittadini in occasione del referendum 2014 con l'obiettivo di snellire la macchina amministrativa e l'apparato governativo notoriamente caratterizzato da lentezze e lungaggini, oltre che da costi, ritenuti non più giustificabili in questa epoca. 

Ora, ovviamente, seguiremo l'evolversi di questa vicenda che vede una contrapposizione forte da parte di chi amministra e chi decide le regole del gioco. Nel frattempo qualcuno ha già cominciato, con le forbici in mano e la fascia tricolore, a propagandare i benefici o i malefici di questa pagina storica per unire, invece che dividere come sempre, i territori.

Chi la spunterà?

Tags: Campagna elettorale nuova Pescara fusione 2027 Sospiri Commissario Ultime notizie

Vedi anche

Nuova Pescara al 2027 oppure c’è la proroga?
Politica

Nuova Pescara al 2027 oppure c’è la proroga?

18 Ott, 2025
Altro che referendum, è iniziata la campagna elettorale per la Nuova Pescara
Politica

Altro che referendum, è iniziata la campagna elettorale per la Nuova Pescara

28 Feb, 2025
Nuova Pescara. Sospiri (ri)lancia il processo di fusione
Politica

Nuova Pescara. Sospiri (ri)lancia il processo di fusione

28 Gen, 2025
Non si ferma la campagna elettorale ‘perenne’ di Pettinari
Politica

Non si ferma la campagna elettorale ‘perenne’ di Pettinari

22 Giu, 2024
“Nuova Pescara Subito”, 27 associazioni protestano contro la Legge Sospiri
Politica

“Nuova Pescara Subito”, 27 associazioni protestano contro la Legge Sospiri

31 Gen, 2023
‘Addio’ alla Nuova Pescara: la fusione slitta ancora
Politica

‘Addio’ alla Nuova Pescara: la fusione slitta ancora

17 Gen, 2023
Nuova Pescara, per Confindustria il rinvio al 2027 é una sconfitta per tutti
Politica

Nuova Pescara, per Confindustria il rinvio al 2027 é una sconfitta per tutti

23 Mar, 2022
Nuova Pescara, slittano i tempi della fusione. Sospiri: "Colpa delle Giunta D'Alfonso"
Politica

Nuova Pescara, slittano i tempi della fusione. Sospiri: "Colpa delle Giunta D'Alfonso"

02 Dic, 2019
Nuova Pescara, D'Alfonso "stringe i tempi" e punta la campagna elettorale
Politica

Nuova Pescara, D'Alfonso "stringe i tempi" e punta la campagna elettorale

07 Gen, 2018

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661