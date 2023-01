“Nuova Pescara Subito”, 27 associazioni protestano contro la Legge Sospiri

i è svolta martedì 31 gennaio alle ore 11 sotto il Municipio del Comune di Pescara, in concomitanza con il consiglio regionale, la manifestazione a sostegno della Nuova Pescara Subito. Cittadini, comitati, associazioni di categoria, associazioni, partiti si sono riuniti per dire no alla proposta di legge Sospiri, D’Incecco, D’Addazio che rinvia la fusione al 2027, a tredici anni dal referendum del 2014. Sono intervenuti, interrompendo il consiglio, i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle i quali hanno sostenuto fortemente l’iniziativa, richiedendo, nella persona di Domenico Pettinari, un’audizione al Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri. La richiesta non è stata accolta, invitando all’ascolto nella cornice della Conferenza dei Capigruppo, a orario indecifrato. “Un chiaro segnale di chiusura, che ci ha spinti ad abbandonare la sala. Non chiediamo cose fuori dall’ordinario, solo il rispetto della volontà popolare e della legge” dichiarano i manifestanti. “Questo non ci ferma, continueremo a utilizzare qualsiasi strumento affinché la Nuova Pescara diventi realtà, subito”.

La manifestazione è stata moderata da Marco Camplone, presidente dell’Associazione “Nuova Pescara. Sono intervenuti: Antonio Ciofani, consulta ospedaliera Dea secondo livello; Mario Sorgentone, consiglieri emeriti; Nino D’Annunzio, verso Nuova Pescara; Lucio Laureti, Confindustria; Lucio Marinelli, Salviamo Viale Marconi; Marina Dolci, Confesercenti; AngeloAllegrino, Ascom; Erika Alessandrini, M5S Pescara; Fervano D’Antonio, Confcommercio; Giuseppe Di Giampietro, Piano.Saline.Pp1; Stefano Torelli, Pescara in Azione; Riccardo Varveri, Radicali Abruzzo; Carmine Ciofani, Italia Viva.

“Dalle associazioni, ai comitati ai partiti, la denuncia nei confronti del nuovo PdL: rinviare al 2027 significa perdere 40 dei 100 milioni di euro che, se spesi in modo virtuoso, possono dare lustro e far diventare il nuovo comune un fiore all'occhiello per l'Italia in Europa e nel mondo. Le potenzialità della fusione sono molteplici: dal risparmio in termini economici per l'amministrazione e i servizi, alla possibilità di creare un'area che, naturalmente e geograficamente posta al centro dell'Italia, ha tutte le potenzialità per diventare il punto di riferimento dell'Adriatico. Solo la cecità e gli interessi interni della politica abruzzese sta ritardando tutto questo, non consentendo deliberatamente di far crescere l'Abruzzo: per questo i promotori chiedono che la Nuova Pescara si faccia e si faccia subito”, si legge nella nota stampa.

Di seguito le sigle che hanno partecipato alla manifestazione:

Associazione "Nuova Pescara"

Pescara in Azione

Italia Viva

Radicali Abruzzo

Movimento 5 Stelle Pescara

Associazione La Grande Pescara

Federmanager Abruzzo e Molise

Confindustria Chieti Pescara

Comitato "Pescara Montesilvano Spoltore – Per crescere diventiamo Grandi"

Codacons Abruzzo

Confartigianato Pescara

Confesercenti Pescara

Cia Chieti Pescara

Confcommercio Pescara

Arco Consumatori

Ascom Abruzzo

Associazione S.A.L.E. Sviluppo Ambiente Lavoro Etica

Casartigiani Abruzzo

Consulta Clinica Osp. di II Livello

Consiglieri emeriti del Comune di Pescara

Arci Pescara

Salviamo Viale Marconi

Fondazione Pescarabruzzo

Amare Pescara

Piano.Saline.Pp1

CNA Pescara

Camera di Commercio Chieti Pescara