Pescara di nuovo Bandiera Blu 2025

Una bella notizia per il capoluogo Adriatico che vede premiati i suoi sforzi per rendere le acque più pulite e balneabili: la città di Pescara, infatti, per il quinto anno consecutivo è Bandiera Blu 2025. Il riconoscimento arriva come sempre da Legambiente che valuta una sequenza di parametri, tra i quali l’accoglienza ed i servizi. Naturalmente è imprescindibile anche la questione della raccolta differenziata che, nonostante i moltissimi problemi procurati ai pescaresi, rappresenta un parametro derimente nel raggiungimento della Bandiera Blu. Montesilvano, infatti, nonostante sia comune adiacente e con la stessa qualità dei servizi, non ha ancora raggiunto questo importante traguardo. Ora, come direbbero i pescaresi di una volta, non resta che aspettare il ritorno dei cannolicchi, anche se a dire il vero qualcosina sul leggendario mitile, a largo della costa, si è intravisto .