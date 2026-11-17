Intensificati i servizi di controllo straordinario del territorio da parte della Polizia di Stato, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, alla verifica del rispetto delle normative amministrative nei pubblici esercizi e alla tutela dell'ordine pubblico nelle aree cittadine a maggiore affluenza. L'attività complessiva ha permesso di trarre in arresto tre persone e di sottoporre a controllo svariate attività commerciali.

La costante e tempestiva presenza degli operatori sul territorio ha consentito di reprimere con immediatezza azioni criminose ai danni di esercizi commerciali. Nel corso della notte, a seguito della segnalazione di un cittadino e alla pronta reazione delle pattuglie in perlustrazione, gli agenti sono intervenuti presso un esercizio commerciale in zona Portanuova, dove una delle porte d'ingresso risultava forzata. All'interno dei locali, sorpreso al buio con un casco protettivo e un martello da cantiere, è stato bloccato un uomo mentre stava colpendo un apparecchio cambiamonete. Il 47enne è stato tratto in arresto in flagranza di reato per tentato furto aggravato. Gli accertamenti successivi hanno inoltre permesso di verificare che il ciclomotore utilizzato per raggiungere il luogo del reato era provento di un furto denunciato nei giorni precedenti: per questo è scattata anche la denuncia in stato di libertà per ricettazione, con la restituzione del veicolo al legittimo proprietario.

In un altro episodio, verificatosi nel pomeriggio, a seguito di un'azione fulminea consumata all'interno di un bar sito in zona ospedale, dove era stato sottratto un contenitore contenente denaro, le volanti hanno intercettato a brevissima distanza i presunti autori a bordo di un ciclomotore. I due soggetti, bloccati e sottoposti a controllo, sono stati trovati in possesso dell'intera refurtiva, occultata negli indumenti. Entrambi, una donna e un uomo rispettivamente di 27 e 26 anni, sono stati tratti in arresto per furto aggravato in concorso, mentre la refurtiva è stata recuperata e restituita all'avente diritto.

L'attività di controllo non si è limitata alla repressione dei reati, ma ha interessato capillarmente il settore amministrativo e la sicurezza all'interno dei locali pubblici, con il fondamentale contributo di personale dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro e Vigili del Fuoco, oltre al supporto di unità cinofile.

Sono stati effettuati controlli mirati in diversi locali della movida per verificare la regolarità delle autorizzazioni amministrative, il rispetto dei limiti di capienza e delle ordinanze sindacali in materia di somministrazione di bevande. In un esercizio commerciale sono state accertate violazioni con il conseguente deferimento in stato di libertà del titolare. Numerosi passaggi e pattugliamenti sono stati effettuati nei pressi delle zone di aggregazione giovanile e dei luoghi di intrattenimento notturno, garantendo un rapido intervento in occasione di segnalazioni, con l'identificazione di soggetti sospetti al fine di prevenire turbative all'ordine pubblico.

L'efficace sinergia delle forze impiegate e i servizi di prossimità confermano l'alta attenzione nel garantire una cornice di sicurezza partecipata a tutela della cittadinanza.