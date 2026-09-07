Movida sotto controllo: notte tranquilla sul litorale teramano

L’ultimo fine settimana dell’estate 2026 ha regalato una notte di movida sicura sul litorale teramano, grazie a un imponente servizio congiunto di controllo messo in campo dalle forze dell’ordine.

Nella serata di domenica 6 settembre, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza hanno battuto a tappeto il lungomare albense e i locali più frequentati dai giovanissimi, schierando anche unità cinofile per contrastare il fenomeno del consumo di stupefacenti.

L’operazione, voluta per rafforzare la prevenzione generale in una delle ultime notti ad alto richiamo turistico, arriva al termine di un’estate che ha fatto registrare un significativo incremento delle presenze sul litorale, con particolare afflusso di adolescenti e giovanissimi. Proprio in queste settimane, purtroppo, la movida notturna era stata offuscata da episodi rissosi, momenti di tensione e abusi di alcol che avevano destato preoccupazione tra residenti e commercianti.

Proprio per questo, il dispositivo interforze ha concentrato l’attenzione sui punti “caldi” della movida, già teatro in passato di disordini. L’obiettivo, chiaramente dichiarato dalle autorità, era duplice: da un lato reprimere eventuali illeciti, dall’altro agire in chiave preventiva per tutelare la sicurezza dei bagnanti e dei ragazzi.

Il bilancio dell’operazione è stato rassicurante. Nel corso del servizio sono state identificate circa 100 persone e controllati 30 veicoli, senza che si verificassero criticità sotto il profilo dell’ordine pubblico. La serata è trascorsa quindi in un clima di generale tranquillità.

Di particolare rilievo è stato l’apporto della Guardia di Finanza, che grazie all’impiego dei cani antidroga ha permesso di segnalare due persone alla competente autorità per violazione della normativa sugli stupefacenti.

"Questi risultati – sottolineano dalla Questura di Teramo – confermano l’efficacia dei servizi straordinari di controllo del territorio. Non solo come strumento repressivo, ma soprattutto come fondamentale azione di prevenzione e presidio a tutela della sicurezza pubblica".

L’attenzione delle forze dell’ordine resta alta, con l’obiettivo di garantire che la movida estiva rimanga un momento di svago e socializzazione, all’insegna della legalità e del rispetto delle regole. Un messaggio chiaro alle nuove generazioni e un segnale di vicinanza alle famiglie che scelgono il teramano per le loro vacanze.