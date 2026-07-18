Frase del giorno

18 Lug, 2026
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Maxi controlli interforze sul litorale teramano

Maxi controlli interforze sul litorale teramano

La task force ha passato al setaccio numerose attività nonché diversi locali del lungomare, fulcro della movida. La quasi totalità delle attività ispezionate è risultata in piena regola

Maxi controlli interforze sul litorale teramano

Nella serata di ieri è stato svolto sul litorale di Tortoreto, un controllo interforze con personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Capitaneria di Porto, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale di Tortoretoe della ASL, volto a verificare il rispetto da parte dei gestori di pubblici esercizi della normativa di settore volta a tutelare a 360° l’incolumità e sicurezza dei cittadini e a porre freno al diffuso fenomeno di vendita di alcol a minorenni, che desta grave allarme sociale e mette seriamente in pericolo la salute dei minori.

La task force ha passato al setaccio numerose attività del comune costiero, nonché diversi locali del lungomare, fulcro della movida. La quasi totalità delle attività ispezionate è risultata in piena regola, confermando il rispetto delle normative vigenti da parte degli esercenti. 

Il presidio non ha riguardato solo i locali, ma si è esteso capillarmente sulle principali arterie stradali, con il personale della Polizia Stradale che ha eseguito controlli anche con l’utilizzo della strumentazione per la rilevazione del tasso alcolemico alla guida dei veicoli, senza riscontrare violazioni.

Per quanto riguarda gli esercizi pubblici, sono stati sottoposti a controllo tre noti stabilimenti balneari, nei quali sono state riscontrate delle violazioni al codice dalla navigazione, delle violazioni in merito ai requisiti minimi degli ambienti di lavoro, alla sicurezza degli impianti elettrici e alle condizioni di salubrità,alla regolare manutenzione e pulizia dei locali a uso dei lavoratori, nonché relative alla cartellonistica sul divieto di somministrazione di alcol ai minorenni.

Sono state controllate nella banca dati interforze oltre cento persone e decine di veicoli.

Queste attività straordinarie non resteranno un caso isolato: nei prossimi giorni, e per tutta l’estate, simili operazioni "ad alto impatto" interesseranno altri centri nevralgici della provincia teramana.

Tags: Controllo Controlli Locali Teramo Litorale Polizia Vigili del fuoco Notizie

Vedi anche

Attivato il Presidio di soccorso acquatico sulla costa pescarese
Attualità

Attivato il Presidio di soccorso acquatico sulla costa pescarese

18 Giu, 2026
Tragedia a Pennapiedimonte: morti due vigili del fuoco
Cronaca

Tragedia a Pennapiedimonte: morti due vigili del fuoco

01 Mag, 2025
Si rinnova l'appuntamento con la 'Befana' dei Vigili del Fuoco'
Attualità

Si rinnova l'appuntamento con la 'Befana' dei Vigili del Fuoco'

05 Gen, 2024
Abruzzo, corso per aspiranti Vigili del Fuoco
Attualità

Abruzzo, corso per aspiranti Vigili del Fuoco

20 Ott, 2017
Movida aquilana sotto controllo perchè i locali chiudono tardi
Cronaca

Movida aquilana sotto controllo perchè i locali chiudono tardi

03 Lug, 2015
Vigili del Fuoco: "Pericolosa chiusura sede dell'area vestina"
Lavoro

Vigili del Fuoco: "Pericolosa chiusura sede dell'area vestina"

03 Dic, 2014
Notte di Halloween: intensificati i controlli a Pescara Vecchia
Cronaca

Notte di Halloween: intensificati i controlli a Pescara Vecchia

01 Nov, 2014
Teramo, maxi controlli di polizia. Sarà un'estate tranquilla?
Cronaca

Teramo, maxi controlli di polizia. Sarà un'estate tranquilla?

12 Lug, 2014
Notti di bar e polizia. Controlli a tappeto nei locali della Movida
Cronaca

Notti di bar e polizia. Controlli a tappeto nei locali della Movida

11 Lug, 2014

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661